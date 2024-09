El futbolista español Iker Muniain jugará en San Lorenzo de Almagro hasta diciembre de 2025, ha confirmado esta madrugada el club argentino, después de que ambos solucionasen los últimos flecos del contrato del excapitán del Athletic Club. De esta manera, el navarro cumplirá su deseo de jugar en Argentina, y lo hará en el 'Ciclón', donde seguirá los pasos de otro español, Isidro Lángara; el delantero de Pasaia jugó en el equipo azulgrana entre 1939 y 1943. "Vasco, llevo poco tiempo aquí, en Argentina, pero te cuento que me hablaron de ti. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie", señaló Muniain en su vídeo de presentación, dirigiéndose a Lángara. "Me contaron que al bajar del avión te dijeron 'dale, que entras', y en tu debut metiste cuatro goles. Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata, que hacías crujir los tablones, y que ibas a meter 110 goles en total. Así empezaste a construir tu leyenda. Sé que Boedo fue tierra de vascos y de sus tambos. Hace ya mucho tiempo y Boedo siempre será tu hogar. El tiempo pasó, ya no estás solo, no huyes de nada, no eres desconocido, ahora descansas en la historia del 'Ciclón'. Y entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes. Pero de eso me encargo yo", apuntó. A finales del pasado curso, el mediapunta se despidió del Athletic Club después de 15 temporadas en el primer equipo en las que disputó 557 partidos, poniendo el broche de oro a esa etapa con el título de Copa del Rey conquistado en La Cartuja y rompiendo una sequía rojiblanca de 40 años en la competición.

