Feijóo y sus 'barones' exigen que Sánchez acepte blindar la autonomía fiscal de CCAA para poder hablar de financiación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales han pactado un documento en el que exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que acepte con "carácter previo" al inicio de los trabajos para actualizar el sistema de financiación una serie de compromisos y exigencias, entre ellas: convocar la Conferencia de Presidentes para negociar de forma multilateral, "blindar el respeto a la autonomía fiscal de las CCAA" y "exigir garantías" de que ninguna autonomía del actual sistema del régimen común "sale del mismo ni se trocea la Agencia Tributaria". Ese texto, bajo el título 'España somos todos' y con una extensión de ocho páginas, enumera las reivindicaciones que Feijóo ha expuesto en su comparecencia ante los medios, empezando porque se "pare" el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC. Además, reclaman una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados por el Gobierno y negociar la financiación en foros multilaterales, renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Todos a una", ha proclamado Feijóo en una comparecencia abierta a los medios en un receso de la reunión que mantiene con sus 'barones' territoriales en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid, en la que ha buscado simular las Conferencias de Presidentes que los 'populares' llevan meses reclamando al Ejecutivo, dado que no se reúnen desde marzo de 2022. A este encuentro --que ha arrancado con una foto de familia para visualizar unidad y la fortaleza territorial del PP-- han acudido 10 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias, y el vicepresidente de Baleares. La presidenta balear, Marga Prohens, no ha podido viajar a Madrid al tener en agenda la reunión del consejo de gobierno y la apertura del curso escolar, según fuentes 'populares'. Los puntos del acuerdo suscritos entre Feijóo y sus 'barones' son los siguientes: 1.- Volver a la senda del respeto y de la lealtad institucional entre las administraciones del Estado y, consecuentemente con ello, paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo. 2.- Recuperar las mínimas bases del consenso en una Conferencia de Presidentes cuya convocatoria inmediata exigimos en este acto. Ese el foro que debe sentar las bases para empezar a trabajar una renovación del actual sistema de financiación. Exigimos que este modelo sea acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). 3.- Condenar totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda, y comprometernos por nuestra parte a no romper la multilateralidad en ningún supuesto. 4.- Reclamar al Gobierno de España su compromiso, con carácter previo al inicio de los trabajos del CPFF, con el siguiente compromiso y los recogidos en los puntos 5, 6, 7 y 8 de esta declaración. Ampliar el montante económico total del sistema de financiación como hizo el PP en las reformas de 1997 y 2001, dice textualmente. 5.- Solicitar la creación de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. 6.- Manifestar la necesidad de garantizar una verdadera cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas procedentes de la UE. 7.- Blindar el respeto a la autonomía fiscal de las CC. AA. El Gobierno central pretende la independencia fiscal de Cataluña mientras amenaza con maniatar a las comunidades instándonos a asfixiar a impuestos a los ciudadano. 8.- Exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se trocee la Agencia Tributaria. No puede permitirse que se cedan los ingresos a una Comunidad Autónoma y esta siga beneficiándose de los recursos de todos a través de la Seguridad Social. 9.- Constatar nuestra coincidencia y disposición a abordar conjuntamente en el CPFF la renovación del sistema de financiación atendiendo a todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones. 10.- Mostrar nuestra solidaridad con nuestros compatriotas catalanes que no creen en un desguace del sistema común, convencidos de que sólo beneficiará al negocio del procés que les ha procurado un deterioro de sus servicios públicos y una asfixia a impuestos. También ellos merecen y necesitan un modelo de financiación justo y acordado entre todos. El texto concluye asegurando que Feijóo se compromete a "llevar a cabo cuando llegue al Gobierno de la nación todas estas reformas, respetuosas con la igualdad de todos los españoles" y que "ante cualquier intento de apropiación ilegítima y egoísta, devuelve los recursos públicos a sus auténticos propietarios: todos los españoles". REIVINDICA LA AUTONOMÍA FISCAL DE LAS CCAA El presidente del PP también ha reivindicado la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Los 'populares' han denunciado estos días que lo que busca el Gobierno y sus socios es "recortar" esa autonomía de las CCAA para aprobar bajadas de impuestos. "No se puede otorgar la independencia fiscal para mantener embajadas y chiringuitos independentistas y, al tiempo, poner obstáculos a quien decida impulsar la actividad económica reduciendo impuestos", ha manifestado. CREE QUE ESPAÑA SE ENFRENTA AL "DESAFÍO DE LA DESIGUALDAD" Según Feijóo, España se "enfrenta al desafío de la desigualdad" con Pedro Sánchez. "No es la primera vez que a lo largo de estos 45 años de democracia tenemos que defender nuestros derechos ante diferentes amenazas. Pero si es la primera vez que estas amenazas están lideradas desde el Gobierno de la nación", ha proclamado. En este sentido, el líder del PP ha afirmado que "el único proyecto que hoy tiene el Gobierno de España es retener el poder" mientras que "el proyecto del Partido Popular es mejorar España". "Ya no cuentan los intereses generales, sólo importa el de quien pretende prolongar su estancia en el poder", ha abundado. Finalmente, Feijóo ha exigido que los recursos públicos se destinen a los servicios públicos y se distribuyan "de forma justa" para garantizar que los españoles "sean iguales". Por eso, ha dicho que los gobiernos del PP serán "la red de seguridad de principios y responsabilidad" en la que pueden confiar los españoles frente al "salto al vacío" del PSOE con el independentismo y de los "abusos de poder, desmanes, desvaríos, engaños y cesiones" del Gobierno.

