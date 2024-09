El primer ministro de Perú asegura que Lima no reconoce a Edmundo González como presidente electo

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha asegurado este jueves que su Gobierno no ha reconocido al excandidato opositor venezolano Edmundo González como presidente electo del país tras las últimas elecciones, en las que este se proclamó como vencedor tras denunciar un supuesto fraude en los resultados oficiales, que dieron la victoria al actual mandatario, Nicolás Maduro. "(Edmundo González) no puede ser el presidente electo. No tenemos ninguna comunicación del Estado peruano reconociendo esa posición. Hemos pedido que se haga un reconteo, ¿y por qué nosotros creemos que esto tiene que ser así? Porque entendemos que tiene que ser dentro del marco del proceso electoral donde se tienen que revisar esas actas", ha declarado en una entrevista con la emisora peruana RPP. Estas palabras contradicen la postura adoptada por el entonces ministro de Exteriores, Javier González-Olaechea, quien sí reconoció a González como presidente electo, lo que hizo que Caracas rompiese relaciones diplomáticas con Lima. Además, ha recalcado que no existe ningún cambio de postura oficial, y se ha apoyado en las declaraciones del nuevo ministro de Exteriores, Elmer Schiarler, quien ha pedido que "los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos".

