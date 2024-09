El Alinghi tumba al American Magic en día de poco viento en la America's Cup de Barcelona

La sexta jornada de regatas, en la segunda 'round robin' de la Louis Vuitton Cup en la Louis Vuitton 37ª America's Cup de Barcelona, dejó sorpresas y altibajos en varios equipos fruto de la ausencia de viento, sobre todo en la parte final del día, si bien el Alinghi Red Bull Racing suizo respiró tras ganar al NYYC American Magic de Estados Unidos y sumar una segunda victoria que puede ser vital en esta doble 'round robin'. Este jueves, antes del día de descanso del viernes, tuvo de todo. El viento fue de más a menos, complicando a la vida a los equipos que salieron en las dos últimas regatas. Y a nivel deportivo fue un día movido, interesante, que cambia la clasificación y que da alicientes a lo que pueda suceder el fin de semana. Además, se confirma que el Luna Rossa Prada Pirelli Team italiano puede plantar cara a un Emirates Team New Zealand que, siendo anfitriones y el barco defensor del título, está ya clasificado para la final pero que se 'paseó' con maestría y autoridad en sus duelos a modo de entrenamiento contra el INEOS Britannia británico y el Orient Express Racing Team francés. Quien más podrá descansar esta noche es la tripulación y el equipo del Alinghi Red Bull, ya que los suizos ganaron en la cuarta de las cinco regatas de esta nutrida jornada al NYYC American Magic, en un duelo clave para sus aspiraciones de pasar a las semifinales de esta Louis Vuitton Cup, a la que accederán cuatro de los cinco equipos en liza. Los suizos, tras ganar en una 'final' anticipada por la salvación al Orient Express francés, superaron este jueves a los estadounidenses para sumar su segundo triunfo, con un tiempo de 21:35 minutos y un margen de 38 segundos sobre el 'Patriot', que pagó cara su penalización inicial por entrar antes de lo permitido al cajón de pre-salida. Pero el American Magic, en la primera regata del día, superó en un gran duelo, espectacular y reñido, al INEOS Britannia inglés. Apenas 13 segundos les separaron después de 6 mangas en el campo de regatas barcelonés, con un 'Patriot' que salió primero y brilló en su estrategia de pura 'match race'. Los 'yankees' fueron a buscar en todo momento al INEOS de Gran Bretaña y virándoles en la proa varias veces, obligando a los británicos a cambiar de rumbo y, en una ocasión, forzándoles a recibir una penalización por salirse del campo de regatas. Con poco viento, el barco del American Magic, con Tom Slingsby y Paul Goodison como timoneles, se mostró mejor tácticamente cerrando todo hueco posible al INEOS. En la quinta manga, el American Magic 'planchó' y perdió el vuelo pero supo recuperarse a tiempo para, en la última manga, apurar los límites del campo por la derecha y volar para recuperar la primera plaza, ante un INEOS que abusó de tener los dos 'foils' (alerones) dentro del agua y perdió algo de velocidad, para terminar perdiendo. Mal día para el INEOS Britannia de Ben Ainslie y Dylan Fletcher, timoneles también en la derrota ante el New Zealand, aunque esta no cuenta para la clasificación de esta 'round robin'. Pero dos derrotas y mucho que aprender en la base del equipo británico, que tiene todo de cara para acceder a semifinales, con 3 victorias, si mejora el fin de semana. Los 'kiwis', que superaron a los británicos en más de 3 minutos, también se 'pasearon' en un nuevo entrenamiento contra los franceses del Orient Express, que no supieron sobreponerse a una segunda 'planchada' y falta de vuelo ante el escaso viento, y terminaron a más de una manga de distancia. Sin duda, mucho a mejorar en un Orient Express que tampoco pudo hacer nada ante el Luna Rossa Prada Pirelli. Los italianos hicieron un tiempo de 21:57 minutos y superaron en 1:02 minutos a los tripulantes galos. Es la sexta victoria seguida para el Luna Rossa, que solo perdió en la primera regata ante el Emirates Team New Zealand, sin contar para la clasificación de esta Louis Vuitton Cup. Pese a una penalización y perder el vuelo nada más empezar, el Orient Express se recuperó y plantó cara a un Luna Rossa que sigue pareciendo el gran rival a batir para todos, con 5-0 en esta 'round robin', que se decidirá el sábado y el domingo con una eliminación para el peor equipo, que ahora mismo es el Orient Express Racing Team (1-5), con dos victorias para el Alinghi y tres para American Magic e INEOS Britannia.

