Plataforma Trans insta a Redondo a desarrollar instrucciones y protocolos de la Ley Trans para "hacerla efectiva"

La Federación Plataforma Trans ha instado este miércoles a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a desarrollar instrucciones y protocolos de la Ley Trans para "hacerla efectiva" frente a los fraudes. "Recordamos a la ministra su compromiso de hacer cumplir la Ley Trans, así como el desarrollo de instrucciones y protocolos para hacerla efectiva", ha asegurado la Plataforma ante la comparecencia de Redondo este jueves 5 de septiembre en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para abordar los posibles "errores" de la Ley de Paridad y la Ley Trans. Además, la Plataforma ha hecho alusión a los "bulos" que se difunden desde algunos medios, "sin contrastar la veracidad de las noticias". "Es urgente que la Fiscalía contra la Discriminación y Delitos de Odio, actúe contra los medios y personas que, con la difusión de falsedades, intoxican a la sociedad, pero, sobre todo, criminalizan a las personas trans", ha subrayado. En este sentido, ha recordado que una persona no se puede cambiar el nombre nada más que le solicite, sino que al mes de haberlo solicitado debe de comparecer y ratificarse. Así, ha explicado que, si en la segunda comparecencia el funcionario intuye una mínima sospecha, "lo que debe es de actuar y no darle paso a un fraude". En este sentido, ha dicho que es "urgente" que Igualdad inste al Ministerio de Justicia a que distribuya por todos los Registros Civiles unas instrucciones "claras" para el cumplimiento de los requisitos que impone la ley, "pero sobre todo para que a la más mínima sospecha el funcionariado actúe de oficio y se pueda detectar intentos de fraude de ley, así como revocar los mismos". "Es importante que los autores o intento de fraude sean sancionados de acuerdo a la ley", ha recalcado. En esta misma línea, ha indicado que la ministra ha de "dejar claro" que la Ley Trans "dice blanco sobre negro", que a ninguna persona que haya sido condenada y o denunciada por agresión machista o violencia de género, la rectificación de la mención al sexo, le va eximir de sus obligaciones jurídicas. "La persona será juzgada bajo la situación legal anterior a su cambio de sexo, la que tenía en el momento de cometer el delito", ha destacado. "LA LEY AMPLIA DERECHOS A QUIENES NO LOS TENÍAMOS" Por su parte, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé ha explicado que la Ley Trans, es una norma que, "aunque tarde", ha llegado a "proteger" a las personas del colectivo "de la discriminación y a ser garante de igualdad de oportunidades". "Intoxicar con falsedades y bulos es querer perpetuar a las personas trans como ciudadanía de segunda. Los derechos de las personas trans, no colisionan con ningún otro derecho, la ley amplia derechos a quienes no los teníamos", ha declarado. Igualmente, Cambrollé ha asegurado que "seguir permitiendo la impunidad con los discursos de odio en redes sociales y los bulos que difunden algunos medios de comunicación, con la incidencia social que tienen, les hace más responsables". Además, ha denunciado que ello "supone de facto abrir un 'coto libre de caza' contra las personas trans" y que "es debilitar el Estado de Derecho, la democracia y abre las puertas a la ultraderecha".

