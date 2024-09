Meloni rechaza la dimisión de su ministro de Cultura por el caso de la influencer

Roma, 4 sep (EFE).- El ministro italiano de Cultura, Gennaro Sangiuliano, reveló este miércoles que la primera ministra, Giorgia Meloni, había rechazado su dimisión, tras verse envuelto en una gran polémica con una influencer con la que mantuvo una "relación afectiva", y, entre lágrimas, pidió excusas a su esposa y a la primera ministra en la televisión pública.

"He presentado mi dimisión a la primera ministra, pero la rechazó", dijo el ministro, que se encuentra en el ojo del huracán después de que la influencer Maria Rosaria Boccia publicase audios, mensajes y billetes de avión enviados por el ministerio.

Esta misma tarde, al inicio del Consejo de ministros, Meloni pidió a su gabinete que "no cometiera errores" porque los estaba "juzgando la historia" y, poco después, Sangiuliano apareció en el informativo de máxima audiencia de la Rai para, emocionado, pedir perdón a su esposa tras revelar una relación afectiva con Boccia.

También se excusó con Meloni, que, según dijo, rechazó su dimisión tras ver "todas las pruebas documentales" por lo que ahora ya no piensa en renunciar: "La primera ministra me ha pedido seguir adelante y decir toda la verdad".

Boccia, de 42 años, alega que fue nombrada asesora para grandes eventos, mientras el ministro, de 62, reconoce que pensó en hacerlo, pero que finalmente lo descartó por un "conflicto de intereses".

"Teníamos una relación afectiva, por eso también he presentado mi renuncia al cargo", dijo en la Rai, antes de añadir que no es "chantajeable”.

Insistió "categóricamente en que nunca ha gastado dinero público" y reconoció que todos los gastos de los que habla la influencer los había pagado él mismo "de su bolsillo".

Las revelaciones de Boccia, hechas en internet con cuentagotas en la última semana, habían puesto en el disparadero al ministro, que le había reasegurado a Meloni que no había gastado dinero público en una larga reunión este martes en la que le presentó la dimisión.

Sangiuliano, cuya comparecencia parlamentaria pedía la oposición, relató detalladamente el recorrido desde que conoció a Boccia, en mayo pasado, hasta el estallido del escándalo, que se agravó cuando ella publicó incluso documentos relativos al próximo G7 de Cultura en Pompeya (sur).

"No, absolutamente no", respondió al ser preguntado sobre si la influencer había tenido acceso a documentación sobre la seguridad de la reunión internacional.

La publicación de un correo electrónico enviado por el director del Parque de Pompeya, el arqueólogo alemán Gabriel Zuchtriegel, con detalles del recorrido de los ministros del G7 y en el que Boccia figuraba en copia desató las alarmas, después de que la influencer apareciera en numerosas fotos con Sangiuliano en eventos oficiales este verano.

"Me ha asegurado que esta persona no tuvo acceso a ningún documento confidencial, en particular en relación con el G7 y, sobre todo, me ha asegurado que no se gastó ni un solo euro de dinero italiano y público", dijo el lunes Meloni en una entrevista televisiva.

Boccia, por su parte, insiste en que "nunca he pagado nada. Siempre me dijeron que el Ministerio reembolsaba los gastos de los asesores, hasta el punto de que todos los viajes los organizaba siempre el secretario jefe del ministro". EFE

