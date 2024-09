Hamás dice que "cada día" con Netanyahu al frente de Israel implica "un nuevo ataúd" para los rehenes en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido este miércoles de que "cada día" en el que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, siga en el poder implica "un nuevo ataúd", en referencia a la muerte de más rehenes retenidos a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre. "Si la agresión se detiene, los prisioneros vuelven vivos. Si la agresión continúa, su destino es desconocido. Cada día que Netanyahu sigue en el poder implicará un nuevo ataúd. La decisión es vuestra", ha dicho el grupo en un nuevo vídeo, según el diario 'Filastin', vinculado a Hamás. Durante la jornada, el líder opositor israelí Yair Lapid ha argumentado que poner fin al conflicto en la Franja de Gaza va en favor de los intereses del país, si bien ha insistido en que el Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu "prefiere la guerra". "Mientras este Gobierno exista, la guerra continuará. No saben cómo traer la paz y no quieren traer la paz. Es inaceptable", ha manifestado en su cuenta en la red social X, donde ha recalcado que "el Estado de Israel necesita poner fin a la guerra, según sus propios términos". Así, ha apostado por un acuerdo con Hamás para lograr la liberación de los secuestrados que siguen retenidos en Gaza y ha reiterado que "poner fin a la guerra va en favor de los intereses del Estado, tanto los de seguridad como los económicos y políticos". "El Gobierno prefiere la guerra porque lo libera de la necesidad de hacer frente a los desafíos", ha explicado. "Nosotros sabemos cómo hacer frente a esos desafíos. Lo hemos hecho antes y lo haremos otra vez, mejor aún. Es hora de cambiar el Gobierno y poner fin a la guerra", ha remachado el también ex primer ministro. Las palabras de Lapid han llegado horas después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, asegurara a primera hora del día que "trabaja para detener las negociaciones" con Hamás para un posible alto el fuego en la Franja de Gaza que incluya la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023. "Trabajando para detener las negociaciones con Hamás. Un país en el que se asesina a seis rehenes a sangre fría no lleva a cabo negociaciones con los asesinos, sino que pone fin a las conversaciones, pone fin a la entrega de combustible y electricidad y los aplasta hasta su derrumbe", ha dicho, antes de subrayar que "continuar las conversaciones sólo los incita a crear más y más terror, también en Judea y Samaria", en referencia al nombre bíblico de Cisjordania. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha más de 40.800 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 680 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

