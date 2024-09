De la Puente se mete en semifinales y peleará por el bronce en el doble con Caverzaschi

La jornada de este miércoles en el tenis en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de París trajo una alegría y una decepción para España ya que Martín de la Puente logró clasificarse para las semifinales, pero luego junto a Dani Caverzaschi no se pudo meter en una final de dobles que rozaron. El tenista vigués supo superar un duro partido de cuartos de final ante el francés Stéphane Houdet, séptimo favorito y al que el público de la Phillipe-Chatrier levantó cuando más complicado lo tenía para forzar un tercer y definitivo set. De la Puente se llevó el triunfo por 6-2, 4-6, 6-1, pero podría haber cerrado antes el encuentro cuando llegó a dominar con 'break' arriba a su rival en la segunda manga. Entonces, la grada apretó, Houdet se creció, rompió con 4-4 y alargó el choque, aunque el gallego mostró carácter para cerrarlo por la vía rápida y sin dar demasiada tregua al francés. Ahora, tras romper otra barrera histórica ya que nunca ha habido un jugador español en semifinales paralímpicas individuales, desafiará este jueves al número uno del mundo, el británico Alfie Hewett, que le arrolló hace unas semanas en la final de Wimbledon, pero al que espera plantar batalla en arcilla roja. Sin demasiado tiempo para respirar, De la Puente volvió a saltar a la pista central de Roland Garros junto a Dani Caverzaschi para intentar buscar la final, y asegurar además medalla, en el cuadro de dobles ante los segundos favoritos, los japoneses Takuya Miki y Tokito Oda, con los que cayeron 5-7, 6-2, 10/8. El encuentro comenzó igualado y fueron los españoles los que mejor lo tuvieron en el primer set cuando quebraron y se pusieron 5-3 y servicio. Los asiáticos replicaron e igualaron, pero volvieron a perder el saque, de forma fatal, cuando trataban de jugar la 'muerte súbita'. Pero Miki y Oda reaccionaron a este revés y fueron superiores en un segundo parcial y obligaron al gallego y al madrileño a jugarse su suerte, como en cuartos, en el 'supertiebreak'. Este no empezó bien y los japoneses se pusieron con un peligroso 6/2, pero la pareja española fue capaz de reaccionar para voltear el marcador y ponerse 8/7 y dos servicios, aunque ya no sumaron ningún punto más y ahora se jugarán el bronce el viernes ante los franceses Stéphane Houdet y Frederic Cattaneo.

Compartir nota: Guardar Nuevo