Carolina Marín: "Sería mi sueño retirarme en el Europeo de 2026 y que fuera en Huelva"

La jugadora española de bádminton Carolina Marín confesó que su sueño sería retirarse en su "casa" en el Europeo de 2026 y que éste se disputara en el Palacio de los Deportes que lleva su nombre en Huelva, después de lesionarse de nuevo en la rodilla en las semifinales de los pasados Juegos Olímpicos de Paris 2024. Carolina Marín dijo que, por el momento, quiere tomarse el tiempo que su cuerpo y su corazón "necesite", y afrontarlo "sin ninguna prisa y ningún objetivo". "Mi idea, si no hubiera pasado nada, era retirarme en el Mundial de París del año que viene. Pero esto lo cambia todo. En 2026, sé que España va a acoger un campeonato de Europa. Todavía no se sabe dónde, pero me encantaría que Huelva lo acogiera, que se hiciera en el Palacio de los Deportes que lleva mi nombre y poder retirarme en mi casa. Ese sería mi otro gran sueño, por el que quiero luchar hoy en día", afirmó en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser que recoge Europa Press. La onubense quiere tomarse "todo el tiempo" que su cuerpo y su corazón "necesite" y después preguntarse si quiere "volver a estar en una pista de bádminton". "Ya he corrido mucho con las otras dos lesiones y espero disfrutar de otras cosas que el deporte no me ha permitido. Quiero recuperarme bien y ver si puedo volver. Si puedo, genial. Si no, pues hasta ahí. Pero sin ninguna prisa y ningún objetivo", señaló. Marín recalcó que "el cariño de la gente ha sido más valioso incluso que el oro", y que está siendo "clave" para su recuperación después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla derecha, en el segundo juego del partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La campeona olímpica en Rio 2016 reveló su primera conversación con su entrenador, Fernando Rivas, después de salir del pabellón el pasado 4 de agosto. "Le dije 'No puedo más', y él me respondió 'Estoy muy orgulloso de ti'. En cinco años he pasado de todo, he superado cada obstáculo que me ha puesto la vida y ahora otra vez más", explicó. Para ella, su relación con Rivas ha sido clave para su éxito. "Hemos trabajado muy duro y estoy segura de que sin él no habría conseguido todo lo que he conseguido", apuntó, al tiempo que reconoció que su primer pensamiento tras volver a casa y ser operada fue 'no puedes retirarte por una lesión, tú no eres así'.

Compartir nota: Guardar Nuevo