Lunes, 2 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Los líderes de Hamás "deben rendir cuentas por sus crímenes", dice Austin a Israel

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin, conversó este domingo con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, para prometer justicia y expresar su dolor tras el asesinato de seis rehenes por Hamás en Gaza, entre ellos el del joven estadounidense Hersh Goldberg-Polin. "Los líderes de Hamas deben rendir cuentas por sus crímenes", afirmó Austin a Gollant, según un resumen de la llamada proporcionado por la secretaria de prensa adjunta del Pentágono, Sabrina Singh. Durante la llamada, el secretario estadounidense transmitió sus condolencias a las familias de los rehenes asesinados y expresó su indignación "por su ejecución ilegal e inmoral a manos de Hamás", agregó el escrito.

ISRAEL PALESTINA

Cientos de miles de manifestantes toman Tel Aviv en un clamor por el alto el fuego en Gaza

Tel Aviv (EFE).- Unos 300.000 manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv para clamar contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, blanco de las numerosas protestas que este domingo han atravesado el país por la muerte de seis rehenes en Gaza unas horas antes de que el Ejército recuperara sus cadáveres. "Si mi Gobierno no hace todo lo que esté en su mano para traer a los rehenes de vuelta, aunque eso signifique pagar un precio muy elevado, no creo que este país pueda seguir existiendo", dice Tal Horowitz, de 45 años, lamentando sentirse desprotegida como israelí tras casi once meses de guerra en Gaza en los que aún 97 cautivos siguen en manos de la organización islamista Hamás. Esta mañana, la noticia de que seis rehenes cuyos cuerpos recuperó el Ejército en un túnel del sur de la Franja -todos ellos asesinados "con varios disparos a corta distancia" tan solo entre 48 y 72 horas antes según la autopsia desvelada por el Ministerio de Sanidad- incendió los ánimos de los israelíes que consideran que un acuerdo de alto el fuego habría evitado su muerte.

ISRAEL PALESTINA

Autopsia israelí determina que los rehenes hallados en Gaza murieron por disparos de Hamás

Jerusalén (EFE).- El Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel determinó que los seis rehenes que fueron hallados muertos anoche en la Franja de Gaza fueron "asesinados" por "varios disparos" de milicianos de Hamás, contradiciendo así al grupo islamista, que aseguró que murieron por bombardeos. Se determinó que "los seis rehenes fueron asesinados por terroristas de Hamás con varios disparos a corta distancia. Según el examen forense, se estima que las muertes de los rehenes ocurrieron aproximadamente entre 48 y 72 horas antes de su examen (entre el jueves y la madrugada del viernes)", indica un comunicado del Ministerio de Salud. Este domingo, el Ejército israelí confirmó que los cadáveres que recuperó anoche de un túnel en el sur de Gaza corresponden a los de seis rehenes, y fueron llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense para determinar la causa de la muerte.

ISRAEL PALESTINA

Ejército israelí abate a un presunto autor del tiroteo en Cisjordania que dejó tres muertos

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí abatió al autor del tiroteo del puesto de control de Tarqumiyah, al sur de la ciudad de Hebrón, en la parte meridional de Cisjordania ocupada, en el que murieron tres policías a primera hora de la mañana, según anunciaron en un comunicado. "Fuerzas del Ejército y la agencia interior de inteligencia (Shin Bet) han rodeado una residencia en Hebrón donde se escondía un terrorista sospechoso del ataque en el cruce de Tarqumiyah que se ha atrincherado dentro", señaló un comunicado castrense. Como resultado del tiroteo, "un terrorista fue eliminado en la escena", al que posteriormente las fuerzas armadas identificaron como Muhannad Muhammad Mahmoud al Asoud, perteneciente a Fatah y antiguo miembro de la Guardia Presidencial Palestina.

LÍBANO ISRAEL

Al menos un muerto y seis heridos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

Beirut (EFE).- Al menos una persona murió este domingo y otras seis resultaron heridas en ataques israelíes contra dos poblaciones del sur del Líbano, donde el grupo chií libanés Hizbulá ha reivindicado hasta siete acciones contra el Estado judío a lo largo de la jornada. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés señaló en un comunicado que una acción "hostil israelí" que tuvo como objetivo el pueblo de Beit Lif, resultó en la muerte de "una persona y la herida de dos, incluida una mujer en estado grave". El centro afiliado al ministerio afirmó que otro ataque israelí que tuvo como objetivo la población de Aita al Shaab provocó heridas a cuatro personas, sin dar más detalles.

UCRANIA GUERRA

Explosiones en Kiev en otro ataque masivo ruso contra la capital ucraniana

Kiev (EFE).- Kiev amaneció este lunes con explosiones masivas por las interceptaciones de misiles y drones rusos por parte de las defensas antiaéreas ucranianas, en un nuevo gran ataque ruso contra la capital de Ucrania. Las alarmas antiaéreas que anuncian la posible llegada de misiles y drones se han activado también en el resto del país. “Continúa el ataque con misiles sobre Kiev. En la ciudad se han activado las defensas antiaéreas”, escribió en su cuenta de Telegram poco después de las 5:30 de la mañana hora local (2:30 GMT) la Administración Militar de Kiev, que había informado poco antes de las primeras interceptaciones y de que misiles balísticos y de crucero se dirigían a la capital.

LIBIA CONFLICTO

Muere tiroteado 'Al Bidja', traficante de personas y director de la Academia Naval Libia

Trípoli (EFE).- El director de la Academia Naval Militar de Libia, Abd al-Rahman Milad, apodado 'Al Bidja' y considerado por Naciones Unidas como uno de los traficantes de personas más buscados del mundo, fue tiroteado este domingo por varios hombres armados frente a la sede de esta institución en Zanzour, a las afueras de Trípoli. El hombre, de 37 años, anteriormente comandante del autoproclamado Servicio de Guardacostas de Zawiya (noroeste), se encontraba en su vehículo en el barrio de Sayad, donde dirigía desde hace años la Academia. Tras hacerse público su asesinato grupos armados cerraron la carretera costera en su ciudad natal, Zawiya, y llevaron a cabo el despliegue de unidades con armas pesadas.

EEUU HUELGA

Miles de trabajadores de hoteles inician una huelga para exigir mejoras salariales en EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Unos 10.000 trabajadores de lujosos hoteles iniciaron una huelga en las principales ciudades turísticas de Estados Unidos después de que fracasaran meses de negociaciones entre sindicato y compañías hoteleras para lograr un acuerdo que mejore sus condiciones salariales. La huelga, que coincide con el puente del Día del Trabajador, que se celebra mañana en EE.UU. y en el que millones de personas aprovechan para viajar, afectó a algunos hoteles Mariott, Hyatt y Hilton en al menos ocho ciudades del país, incluido el estado Hawái. Los trabajadores "exigen salarios más altos, una dotación de personal y una carga de trabajo justas, y la reversión de los recortes de la era de la covid", informó en un comunicado United Here, el sindicato que representa a este gremio que ampara a recepcionistas y trabajadores de la limpieza, entre otros.

AZERBAIYÁN ELECCIONES

Aliyev renueva su mayoría absoluta en el Parlamento, según encuestas a pie de urna

Bakú (EFE).- El partido del presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, Nuevo Azerbaiyán, renovó su mayoría absoluta en el Parlamento en los comicios legislativos anticipados celebrados en este país caucasiano, según dos encuestas a pie de urna. De acuerdo con el sondeo realizado por la compañía estadounidense Oracle Advisory Group, la formación gubernamental habría obtenido 63 escaños de los 125 que conforman el Parlamento, sin considerar los seis que se dirimen en el exclave de Najicheván. Estos resultados coinciden con los de la encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociológicos azerbaiyano, que con los resultados de Najicheván eleva a 67 las actas de diputados de Nuevo Azerbaiyán.

VENEZUELA CRISIS

Excarcelados 86 adolescentes detenidos tras comicios presidenciales en Venezuela, dice ONG

Caracas (EFE).- Un total de 86 adolescentes de los más de 100 detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según la ONG Foro Penal, fueron excarcelados entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, informó este domingo esta organización no gubernamental dedicada a la defensa de los considerados "presos políticos" en el país. A través de X, la ONG indicó que ha verificado, entre el 29 de agosto y este domingo, un total de 86 liberaciones con medidas cautelares de adolescentes, entre los 14 y 17 años de edad, que fueron detenidos tras las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, cuestionado dentro y fuera del país. El Foro Penal indicó que del total de excarcelaciones, 74 son hombres y 12 son mujeres.

MÉXICO GOBIERNO

López Obrador insiste en pedir a EE.UU. un plan de migración sin "muros" ni "militarización"

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistió este domingo, durante su último Informe de Gobierno oficial, en que Estados Unidos debe avalar un plan de migración, sin "muros" ni "militarización" de fronteras, que incluya inversiones en Latinoamérica. El mandatario aseveró que su Gobierno ha exportado programas sociales como Sembrando Vida, para apoyar a campesinos, y Jóvenes Construyendo el Futuro, para prácticas profesionales, a Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela, Colombia, Belice y Cuba, para frenar la migración. "(Los programas son) para predicar con el ejemplo, mientras ellos (en Estados Unidos) lo deciden y se resuelven, porque esta es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, no es con muro ni militarizando las fronteras como se va a resolver el fenómeno migratorio", declaró.

BRASIL X

Starlink, compañía de Elon Musk, se niega a suspender la red social X en Brasil

Río de Janeiro (EFE).- Starlink, compañía del magnate Elon Musk, dijo este domingo que no cumplirá las órdenes de suspender en Brasil el servicio de la red social X, también propiedad del sudafricano, hasta que no se levante el bloqueo de sus cuentas. La información fue confirmada por el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador), Carlos Baigorri, entidad encargada de notificar a los más de 20.000 operadores de Brasil la orden de suspensión de X en el país suramericano, según el portal de noticias G1. Las cuentas de Starlink, compañía de servicios de internet por satélite con más de 215.000 líneas activas en Brasil, fueron bloqueadas por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre De Moraes para garantizar el pago de las multas impuestas a X.

int/cpy/rrt