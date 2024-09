Atacados con proyectiles y drones dos buques en el mar Rojo, frente a las costas de Yemen

Al menos dos buques comerciales han sido alcanzados este lunes en sendos ataques con proyectiles y drones cuando transitaban por aguas del mar Rojo, frente a las costas de Yemen, según han confirmado una empresa de seguridad británica y Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Marina Real británica. UKMTO ha señalado que en un primer incidente ha sido alcanzado un buque por dos proyectiles. "El capitán informa de una tercera explosión cerca del buque. No hay víctimas a bordo y el buque se dirige a su próximo puerto de escala", ha manifestado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X. El suceso ha tenido lugar a unos 130 kilómetros al noroeste de la ciudad yemení de Salif, bajo control hutí, tras lo que el UKMTO ha instado al resto de barcos que se encuentran en la zona a transitar con "precaución" y a informar de "cualquier actividad sospechosa". Poco después, la empresa de seguridad Ambrey ha apuntado en un comunicado que un mercante ha sido alcanzado por un dron cuando navegaba unos 50 millas náuticas (cerca de 92,5 kilómetros) al oeste de Hodeida, en Yemen. "No hay víctimas ni daños", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que "el buque no cumple el perfil declarado de objetivos por parte de los hutíes". Asimismo, ha hecho hincapié en que este buque "estaba en un radio de tres millas náuticas (alrededor de 5,5 kilómetros) de la última posición conocida de otro buque atacado a primera hora del día", sin que por ahora haya detalles sobre la bandera de estas embarcaciones. Los hutíes no se han pronunciado por ahora sobre estos sucesos. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

