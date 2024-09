Secretario del Parlamento hondureño renunciará para ser investigado por reunión con narcos

Tegucigalpa, 31 ago (EFE).- El secretario del Parlamento de Honduras, el diputado oficialista Carlos Zelaya, anunció este sábado que renunciará al cargo el lunes para que pueda ser investigado, tras admitir una reunión en 2013 con dos narcotraficantes -uno de ellos preso en Estados Unidos- que le ofrecieron dinero para su campaña política.

"He venido a ponerme a la orden de la Justicia hondureña y también de la justicia internacional, voy a presentar mi renuncia como diputado y secretario del Congreso Nacional (Parlamento) para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue", señaló Zelaya a periodistas después de comparecer ante el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras.

Zelaya, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder), reveló que en 2013 participó en una reunión con Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, que desde 1990 cumple cadena perpetua en una cárcel de EE.UU., y uno de los líderes de la banda narcotraficante Los Cachiros, quienes le ofrecieron dinero para su campaña política, aunque aseguró que nunca se lo entregaron.

"Ahora estoy convencido de que la reunión fue grabada, caí en la trampa, asumo mi responsabilidad, existe un video (del encuentro)", cuyo único objetivo fue "hablar sobre una oferta de una aportación a la campaña", enfatizó el diputado oficialista.

Reconoció que antes de la reunión solo conocía a Matta Waldurraga, quien el 7 de diciembre de 2017 presentó su declaración de culpabilidad ante una corte de Nueva York y se declaró culpable del delito de conspiración para el tráfico de drogas en Estados Unidos, donde además acordó con el juez Kiyo Matsumoto, que llevó su caso, entregar 1,7 millones de dólares.

Matta Waldurraga, que retornó en octubre de 2022 a Honduras, fue absuelto en diciembre de 2023 en el país centroamericano por lavado de activos agravado.

Zelaya pidió "disculpas públicamente" a su hermano y depuesto presidente de Honduras Manuel Zelaya, y a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, por participar en la reunión sin su "aval ni el acompañamiento".

Dijo además que su renuncia como diputado y secretario del Parlamento "no tiene que ver" con la decisión de la presidenta hondureña de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, y señaló que el pacto sigue en vigor por seis meses más.

"Si mañana la Fiscalía de Estados Unidos quiere yo me presente o me quiere presentar una acusación, lo puede hacer perfectamente, yo inmediatamente puedo viajar y someterme a esa justicia, así que nada tiene que ver esta decisión de la presidenta Castro con el término de la extradición, con lo que he venido a declarar" ante el Ministerio Público, enfatizó.

El Gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa sobre la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países, horas después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El diputado indicó que se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público después de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, dijo el 7 de agosto que al menos 36 personas mencionadas en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y uso de armas, serían citados a declarar.