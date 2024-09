El ciclismo se despide del velódromo con una gran plata en la velocidad por equipos

El equipo español de velocidad formado por Alfonso Cabello, Ricardo Ten y Pablo Jaramillo cerró este domingo la participación del ciclismo en pista en los Juegos Paralímpicos de París con una muy valiosa medalla de plata para despedirse de Saint-Quentin-en-Yvelines con tres metales y mejorar así los números de hace tres años en Tokio. El trío era uno de los candidatos a estar en el podio en una modalidad donde España había sido bronce tanto en Río de Janeiro en 2016 como en Tokyo 2020 ya con Cabello y Ten en el equipo, y con Amador Granados en el de hace ocho años y con Jaramillo ya incluido para la cita japonesa. Y una vez más el cordobés, el valenciano y el madrileño no fallaron en su cita con el podio, aunque esta vez fueron capaces de mejorarse y subir un peldaño por encima, superando a otros rivales como Francia y Australia, aunque sin tener demasiadas opciones en la pelea por el oro con el potente combinado británico. Cabello ya había advertido tras ganar el bronce hace unos días en el kilómetro contrarreloj que era optimista sobre sus opciones y estas se confirmaron en la clasificación. El trío español rayó a gran nivel y firmó el segundo mejor crono de las seis selecciones, 49.466, superando por poco más de una décima a Australia, y por más de medio segundo a Francia. Quedaba lo más complicado batir a Jacob van Gass, Jody Cundy y Kadeena Cox, que ya en la ronda clasificatoria habían sido muy superiores, siendo los únicos en bajar, y con bastante claridad, de la barrera de los 49 segundos (48.493), lo que les convertía en los grandes favoritos a la victoria. Y así, en la pelea por la medalla de oro, el cordobés, el valenciano y el madrileño no pudieron mejorar además su tiempo del mediodía (49.564) y sus rivales 'volaron' por el Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines con un crono de 47.738, muy cerca de su récord mundial de hace tres años (47.579). De todos modos, la plata dejó muy buen sabor de boca y fue la tercera medalla en la pista tras los bronces en el kilómetro de Alfonso Cabello, que ya suma siete preseas paralímpicas, y en la persecución 3.000 metros de Ricardo Ten, que acumula diez, siete de ellas en natación. Buen augurio para las pruebas de carretera. "Ha sido un planteamiento bastante acorde a la situación. Veníamos ya haciendo unos entrenamientos explosivos los días previos a la prueba y veíamos que Ricardo estaba bien y luego el relevo que hacía con Alfonso estaba siendo bueno, entonces ya sólo cabía esperar lo que ha ocurrido. Nos hemos posicionado en la Final A y superfeliz de haber conseguido esta plata", celebró Jaramillo. Por su parte, Cabello se mostró satisfecho por haber subido un escalón en el podio de esta prueba. "Hay que estar muy, muy contentos. Hay que ser conscientes de que Gran Bretaña estaba un par de pasos por encima de nosotros y para nosotros la carrera perfecta era esta plata. Estamos muy contentos, ha salido todo lo mejor que esperábamos y de los tres en nuestros mejores sueños. No queda más que disfrutar de ello", subrayó. Además, Ten bromeó con su apellido y su "medalla número ten (10 en inglés). "La verdad es que estamos muy contentos. Creo que hemos demostrado que en cuanto nos ponemos el mono de competición, sacamos todo lo que llevamos dentro. Sabíamos que teníamos que salir superenchufados esta mañana y ha sido una alegría inmensa poder conseguir esa Final A que nos ha dado la plata. Sabíamos que Gran Bretaña estaba un escalón por encima, pero hemos seguido compitiendo", indicó.

Compartir nota: Guardar Nuevo