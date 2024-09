Alex Márquez no sabía quien iba por detrás

Alcañiz (Teruel), 1 sep (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), protagonista del incidente de carrera con el italiano 'Pecco' Bagnaia, ha asegurado que "era todo muy bonito hasta que quedaban ocho vueltas" e insistió en que no sabía quién iba por detrás.

"Creo que hasta ese momento estaba haciendo una muy buena carrera, intentaba no cometer errores, ir por la línea para llegar hasta el final, quedaban 8 o 9 vueltas, me he ido un pelín largo en la curva 12 porque patinaba mucho e íbamos al límite y tengo que decir que no sabía quién iba detrás de mí; eso lo quiero dejar bien claro, porque mi pizarra nunca me marca quién está detrás", insistió.

"Cuando he entrado en la 13 y ya estaba dentro, mi cabeza ya estaba derecha y no tenía visión por fuera, es cuando he sentido el contacto y la moto con las alas se pone recta y ya no he podido hacer nada, solo intentaba mirar dónde estaba el muro porque íbamos directos hacia él y ha sido un momento complicado", recuerda Alex Márquez.

Sobre las críticas de 'Pecco', Alex Márquez fue claro "puede cargar él contra mí, puedo cargar yo, pero al final nada va a cambiar el resultado y para mí el único que puede evitar el contacto es él, porque sabe que estoy ahí, mientras que yo no sé que está por fuera, pero si tanto ritmo tenía podía haberme pasado en otro momento y no precipitarse de esa manera".

"Lo único que yo he dicho en Dirección de Carrera es que, si me hubiera dejado un metro y no hubiera ido a la línea de dentro, ya está. Si alguien puede evitar el contacto es él y él sabe que yo estoy ahí, sabe que voy a intentar hacer la curva, y a partir de ahí, él puede tener una opinión y yo otra, pero el resultado no va a cambiar y los dos nos vamos a casa con cero puntos", insiste Alex Márquez.

Alex Márquez confirmó que no había hablado con 'Pecco' y que sólo "hemos ido a Dirección de Carrera -que decidió no sancionar a ninguno de los pilotos por considerarlo un 'lance' de carrera- por separado, porque así lo han querido y luego cuando estaba fuera sentado, había muchas cámaras y no he querido ir a hablar con él, estaba el tema caliente y de estas cosas es mejor hablar en privado, pero tengo una relación buena con Pecco, he compartido muchos años de 'box' en el campeonato de España y nos conocemos bien".

"Estoy triste por los dos porque ha acabado la carrera ahí", lamentó.

"Estábamos luchando por un podio en Aragón, delante de la afición. Lo hubiera dado todo hasta el final, estaba claro, porque sabía que era muy difícil adelantar y el que lo intentara tenía que arriesgar mucho porque la pista estaba muy sucia fuera de línea. Yo lo entiendo, al final se está jugando un mundial, no era su mejor fin de semana y tenía que salvar los muebles de alguna manera, pero ya está, no vamos a cambiar nada hablando", insistió al respecto Alex Márquez.

En lo que a la victoria de su hermano Marc se refiere, dijo estar "muy feliz por él, pero no voy a extenderme aquí porque como entenderéis no estoy de humor y no he disfrutado su victoria porque estaba en mi camión cabreado, pero se lo merece porque ha trabajado más que nadie, lo he visto mil veces sufrir, había dado muchas veces al palo y si alguien se lo merece ese es Marc".

Y, volviendo sobre la caída y sus consecuencias, Alex Márquez confirmó tener "solo golpes, sobre todo en la pierna izquierda, pero los dos hemos tenido mucha suerte porque la caída ha sido muy fea". EFE

JLL/apa