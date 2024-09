1-0. El Como de Fábregas falla un penalti en el 94 y cae ante el Udinese

Roma, 1 sep (EFE).- El Como 1907 que entrena el español Cesc Fábregas no pudo este domingo contra el Udinese (1-0) en un partido en el que mereció más, fallando un penalti en el tiempo añadido que hubiera significado el segundo punto de la temporada.

El partido del recién ascendido fue bueno, dinámico, ofensivo, atrevido y bien planteado. Rozó el empate desde los once metros en el minuto 95 tras una mano dentro del área, pero Cutrone erró en el momento más importante. El héroe de la pasada jornada, autor del primer gol en Serie A del equipo en 21 años, ese que dio el empate ante el Cagliari, no pudo volver a serlo en Údine al cruzar demasiado su disparo y no encontrar puerta.

El gran partido de los de Fábregas se saldó con más posesión, más tiros y más tiros a puerta que el Udinese, pero con una derrota más en Serie A, la segunda de la temporada.

Ni Nico Paz, ni Sergi Roberto, que entraron en el segundo tiempo, pudieron rascar un empate que hubiera sido merecido por la cantidad de ocasiones de las que gozó el Como, pero que cedió ante un Udinese invicto que supo sufrir para sacar los 3 puntos en casa.

El gol fue del brasileño Brenner al ocaso del primer acto, en el minuto 43, con un remate al segundo palo en el que el español Pepe Reina no estuvo acertado. El meta se venció muy rápido al palo largo y el extremo, en una volea casi desde el suelo al resbalarse, dirigió el balón al palo corto, estrellándolo contra la madera antes de que entrara por el rebote.

Los de Fábregas solo suman un punto en Serie A, logrado la pasada jornada en el empate ante el Cagliari. El Udinese, por su parte, se pone con 7 puntos tras un gran inicio de temporada.