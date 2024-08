Musk denuncia que el juez De Moraes está quebrantando la ley brasileña al suspender el uso de X en el país

Elon Musk, propietario de la red social X, ha denunciado que el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha quebrantado la ley nacional al ordenar la suspensión de la plataforma como represalia por no designar un representante legal en el gigante sudamericano en el marco del largo enfrentamiento entre el magistrado y el magnate sudafricano. Musk ha asegurado que comenzará a publicar, a partir de mañana domingo, la "larga lista de crímenes" cometida por el magistrado, acompañada de una enumeración de "las leyes brasileñas que ha roto" con su dictamen. "Está claro que no tiene por qué cumplir las leyes de Estados Unidos, pero debe cumplir las de su propio país", ha declarado Musk en una cadena de mensajes publicados en su cuenta de la red social, donde ha acusado al magistrado de ser "un dictador y un fraude". "El pueblo de Brasil conocerá sus crímenes. No importa cuánto se esfuerce en impedirlo", ha añadido el magnate, antes de asegurar que "X es la fuente de noticias más usada en Brasil y es lo que la gente quiere". El magnate anunció hace casi dos semanas el cierre "inmediato" de la filial de la empresa en Brasil con motivo de las "órdenes de censura" de De Moraes, a quien denominó "una desgracia para la Justicia" brasileña. El juez había ordenado bloquear ciertas cuentas de "milicias digitales" investigadas por difundir noticias falsas durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), pero estas órdenes no se cumplieron. Musk está siendo investigado por al presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen, según reza un comunicado.

