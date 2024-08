Íñigo Llopis: "Haber ganado el oro en el último Mundial nos daba mucha confianza"

El nadador español Íñigo Llopis se mostró "muy feliz" por haber conseguido este sábado la medalla de oro en los 100 espalda S8 de los Juegos Paralímpicos de París y reconoció que le había dado "mucha confianza" el haber llegado como campeón del mundo, al tiempo que quiso tener un recordatorio para el mítico nadador también vasco Richard Oribe y el que fuera su entrenador Javier de Aymerich. "Estoy muy feliz. Al final hemos trabajado todo este año con la ilusión de poder lograrlo. Haber ganado el oro el año pasado en el Mundial nos daba mucha confianza, este año las marcas han sido muy buenas y hemos podido culminarlo aquí", subrayó Llopis tras su final. El vasco reconoció que una "buena cualidad" que posee es su confianza. "Los resultados han sido buenos y eso me da mucha confianza. Durante el año disfruto mucho el día a día y he podido reflejar todo lo trabajado aquí, estoy supercontento con ello", indicó. "Estaba pensando en cómo nadar, en cómo hacer la salida, cómo afrontar la prueba y creo que ha salido bien", respondió preguntado por el momento previo a una final que le ha llevado a un oro que dedica a su "padre, el míster y a Nahia (Zudaire). "Son los que más me aguantan todos los días y ahora deseando celebrarlo con ellos", apuntó. Hijo de Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid, bromeó sobre si va a ser más conocido que su padre ya. "Suele pasar a final de temporada de fútbol, soy el hijo, y luego, cuando empieza la natación, al revés", afirmó sonriente, confirmando que la plantilla madridista había visto su serie matinal. "Están muy pendientes de mis resultados, siempre me apoyan y estoy supercontento con ellos", añadió, recalcando también que le llegó un mensaje a través de su padre con "la fuerza de todos". "Sé que están conmigo y nada, dedicar a todo el mundo que me apoya, anima, poder darles una gran alegría", sentenció. De hecho, el club blanco le envió un mensaje de felicitación por redes sociales por su "gran victoria" y uniéndose "a la alegría y orgullo" de su técnico. Tampoco se olvidó de dos figuras claves de la natación paralímpica como Richard Oribe y su entrenador, ya fallecido, Javier de Aymerich. "Creo que todos los nadadores de Euskadi que hemos ido a Juegos Paralímpicos es gracias a Richard y a Javi y haber podido lograr el oro para ellos, es una gran alegría", concluyó Llopis, al que le gustaría ser 'Tambor de Oro', el máximo galardón de su ciudad natal, San Sebastián, y que fue felicitado tras recoger su metal por SM la Reina Letizia.

Compartir nota: Guardar Nuevo