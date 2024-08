La 'policía de la moral' de los talibán dice que no cooperará con la misión de la ONU en Afganistán

La 'policía de la moral' de los talibán ha anunciado que no cooperará con la misión de Naciones Unidas, a la que describe como "un opositor", tras las críticas vertidas contra el grupo por la entrada en vigor de una ley que consolida la discriminación contra las mujeres y que prohíbe que hablen en público. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que, debido a la "propaganda" por parte de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), el organismo "no dará ningún apoyo ni cooperará" con la misión, que "será considerada como una parte opositora". "Afganistán es un país islámico y ha habido 20 años de yihad sagrada para la aplicación de la ley islámica", ha manifestado, antes de reiterar que "el Emirato Islámico está comprometido a aplicar las leyes de la 'sharia', con la ayuda de Dios todopoderoso". "Queremos que las organizaciones internacionales, los países y las personas que criticaron la citada ley respeten los valores religiosos de los musulmanes y eviten críticas y afirmaciones que insulten los valores y los conceptos sagrados del islam", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que la legislación será beneficiosa para la población. En este sentido, ha hecho hincapié en que "las preocupaciones sobre la 'sharia' son erróneas y se fundamentan en la ideología occidental", antes de reclamar que el país "no sea comparado con ideologías occidentales y sociedades no islámicas". Los talibán ya prohibieron la semana pasada la entrada a Afganistán del relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, Richard Bennett, por unirse a otros expertos a la hora de pedir a la comunidad internacional que "no normalice" las relaciones con las autoridades del país centroasiático. Por su parte, la UNAMA expresó el domingo su preocupación por la citada ley y afirmó que incluye "restricciones significativas" a la población. "Es una visión desoladora para el futuro de Afganistán, donde los inspectores de mla moral tienen poderes amplios para amenazar y detener a cualquier persona basándose en listas amplias y a veces vagas de infracciones", dijo Roza Otunbayeva, jefa da la misión. Otunbayeba sostuvo que la legislación "amplía las ya intolerables restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas afganas, y hasta el sonido de una voz femenina fuera del hogar se considera aparentemente una violación moral". "Después de décadas de guerra y en medio de una terrible crisis humanitaria, el pueblo afgano merece algo mucho mejor que ser amenazado o encarcelado si llega tarde a las oraciones, mira a un miembro del sexo opuesto que no es un miembro de la familia o posee una foto de un ser querido", zanjó. LA NUEVA LEY La nueva legislación, llamada "Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio", supone la consolidación definitiva de la política de discriminación emprendida por el régimen fundamentalista talibán afgano contra las mujeres del país desde su retorno al poder en agosto de 2021. La ley, que certifica la decisión adoptada en 2022 por el líder supremo de los talibán, el mulá Hibatulá Ajundzada, constituye el mayor conjunto de restricciones impuestas a una población femenina castigada hasta ahora con la prohibición de la educación secundaria a las niñas, al acceso a la universidad para las jóvenes del país e impedimentos al trabajo humanitario. La ley consta de un preámbulo, cuatro capítulos y 35 artículos en los que, por ejemplo, la voz de la mujer es declarada "awrah", una parte íntima, que solo puede ser escuchada "en casos de necesidad". Las mujeres del país tendrán prohibido alzar la voz o escuchar música cantada por mujeres, según su artículo 13. Además, tampoco podrán coger un transporte público sin estar acompañadas por un guardián masculino, ni participar en juegos o cualquier otra forma de entretenimiento, ni adoptar peinados occidentales. Por ello, la 'policía de la moral' tendrá autorización para detener durante un periodo máximo de tres días sin presentar cargos a cualquier mujer que viole estos artículos. La nueva ley también inhabilita a los hombres a vestirse con ropa que revele "bultos" en su cuerpo, rodillas incluidas, y les prohíbe recortarse la barba "por debajo de la longitud de un puño". Ademñas, también queda prohibido el almacenamiento de "imágenes de seres vivos" en sus teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo.

