La española Paula Badosa se mete con garra en los octavos de final

La tenista española Paula Badosa ha ganado este viernes por 4-6, 6-1 y 7-6(8) a la rumana Elena-Gabriela Ruse y ha accedido a los octavos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del año, y que se está disputando sobre pista dura en Flushing Meadows (Nueva York). Otra vez en el Estadio Louis Armstrong, Badosa se llevó el triunfo después de dos horas y 32 minutos de encuentro. El comienzo fue un vaivén de roturas y del cual salió Ruse mejor parada, 1-3 arriba, pero la catalana salvó un 15-40 con su servicio en el quinto y rompió el de su adversario justo a continuación, igualando así el marcador. No obstante, Ruse mostró entereza para situarse con un 0-40 al resto en el noveno juego y consumó el 'break', tomando la delantera e 'ipso facto' consolidando su ventaja para abrochar el set inaugural. A pesar del tropiezo, Badosa apenas lo acusó y resplandeció en el segundo set; lo resolvió en media hora, tras dos 'breaks' seguidos a su favor. Así que todo se decidió en la tercera y definitiva manga, donde la rumana mostró solidez con sus saques. Badosa tampoco sufría demasiado en sus turnos de servicio y además rompió a su rival en el quinto juego (3-2), lo que parecía la sentencia. Nada más lejos de la realidad, Ruse devolvió el quiebre de inmediato y más adelante rozó la victoria. Con 4-5 y 30-40 a favor de la rumana, Badosa sacó mejor que nunca y espantó ese 'match point'. De hecho, la jugadora nacida en Manhattan se envalentonó en su tierra natal y se adjudicó en blanco el siguiente juego al resto (6-5), de nuevo encarando lo que olía a desenlace. Sin embargo, su oponente no había dicho la última palabra sobre la cancha. Ruse se colocó con 15-40, convirtió su primera opción de rotura y brindó el súper 'tie-break'. Ahí, la española empezó 4-0 arriba y sufrió para mantener las distancias (4-3, 8-7, 9-8), pero selló el triunfo con un saque que la rumana envió fuera en su contrarresto. Ahora, Badosa jugará ante la bielorrusa Victoria Azarenka o la china Yafan Wang.

Compartir nota: Guardar Nuevo