Sofía Suescun reaparece con una sonrisa ante la inminente entrevista de Maite Galdeano en '¡De Viernes!'

Una semana después de la desgarradora entrevista de Sofía Suescun en '¡De Viernes!' hablando de su ruptura con su madre tras las obsesiones y machaques continuos a los que la ha sometido durante gran parte de su vida, ha llegado el turno de escuchar a Maite Galdeano, que siguiendo los pasos de su hija se sienta este viernes en el plató del programa de Mediaset para dar su versión de la guerra familiar. Firme en su postura y sin entender el mensaje que ha querido transmitirle Sofía de que su relación no es sana y lo que necesita ahora mismo es seguir distanciadas, la exconductora de camiones ha arremetido duramente tanto contra su hija como contra Kiko Jiménez, al que considera el culpable de que su 'niña' no quiera saber nada de ella. 'Vamos a ver' ha hecho públicos unos audios en los que ante su inminente entrevista en '¡De Viernes!' Maite amenaza con machacar a su hija y le advierte que si no la deja volver a su casa hará algo muy grave delante de toda España, además de dirigirse al novio de la influencer en términos como "rata", "delincuente" o "sinvergüenza", convendida de que es el de Jaén el que está manipulando a Sofía en su contra. "Estoy hundida, abandonada como un perro que se quieren deshacer de él. Les voy a desmontar, sin atacar a mi hija, pero dejando claro quién es la rata que tiene al lado" ha advertido, dejando claro que no piensa un dar un paso atrás en sus ataques a Kiko. Algo que no ha afectado en absoluto a Sofía, de regreso en Madrid tras disfrutar de una breve escapada a Jaén y Granada con su chico para desconectar y coger fuerzas ante la que les avecina. Sonriente, la influencer ha abandonado su chalet a las afueras de la capital y ha preferido no pronunciarse sobre la entrevista de su madre en '¡De Viernes!', aunque su gesto refleka cero preocupación e incluso curiosidad ante lo que Maite pueda contar en su reaparición en un plató tras su mediática ruptura.

