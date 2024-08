El abogado de la familia de Edwin Arrieta dice que están "muy satisfechos" con la condena de Daniel Sancho

El abogado de la familia del cirujano Edwin Arrieta, Juango Ospina, ha señalado que están "muy satisfechos" con la sentencia del tribunal tailandés que ha condenado este jueves a cadena perpetua a Daniel Sancho tras haber probado que asesinó de forma premeditada a Arrieta a principios de agosto del año pasado en la isla de Koh Phangan, en el sudeste del país asiático. "Para nosotros es muy importante esta cadena perpetua", ha dicho Ospina tras conocerse el fallo en declaraciones en directo al canal de Youtube 'Telesalseo', recogidas por Europa Press, explicando que la calificación jurídica de los hechos habla de un "asesinato con premeditación". "La familia se muestra muy satisfecha porque han prevalecido nuestras tesis", ha defendido Ospina. Asimismo, el abogado ha asegurado que la familia de Arrieta está también satisfecha con la cuantía determinada por el tribunal tailandés de 106.000 euros que tendrá que indemnizarles Daniel Sancho, si bien Ospina no ha descartado pedir un aumento de la misma. "Se podría valorar", ha dicho. En otro punto, preguntado por si la familia de Arrieta se opondría a un hipotético traslado de Daniel Sancho a España, Ospina ha dicho que "no", siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y que Sancho pida "perdón" a la familia del cirujano. "Todavía no ha llegado ese perdón", ha lamentado.

