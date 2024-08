Bolaños ve el Plan Migratorio del PP "una colección de excusas" y pide que "no se deje llevar" por el discurso de odio

El presidente de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles que el Plan Migratorio del PP es "una colección de excusas". Además, ha pedido que "no se deje llevar" por el discurso de odio. "Mire, me habla usted de un documento del Partido Popular que era una colección de excusas para decir que no", ha asegurado Bolaños en rueda de prensa en el Ministerio de Presidencia, sobre el Plan Migratorio del PP para contraponer la "inacción" del Ejecutivo en esta materia. Bolaños también ha mostrado su "preocupación" por el mensaje en X del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que acusa a Sánchez de "alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular". "Yo creo que aquí el único efecto de llamada que se produce es el efecto de llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse", ha apuntado. En este sentido, ha pedido al PP "responsabilidad y humanidad" para solucionar el problema migratorio y también "humanidad" para "tratar con dignidad" a los 6.000 menores migrantes no acompañados que acoge España actualmente. "Y esto es lo que pedimos al Partido Popular, que intente ser más responsable y más humano con un problema y que no se deje llevar, como hace, con ese discurso absolutamente xenófobo, inaceptable y de odio de la ultraderecha", ha recalcado. DEFIENDE LA GIRA DE SÁNCHEZ POR ÁFRICA Igualmente, el ministro ha instado al PP a "asumir" que "el Gobierno está llevando a cabo una política migratoria que es eficaz, una política migratoria que es humanitaria". Asimismo, ha hecho alusión a la gira de Sánchez por África, que ha dicho que tiene como objetivo lograr "una migración ordenada en origen", así como para que estos países "contribuyan también a la riqueza nacional". "Hoy, las cifras que tenemos de la aportación de los migrantes en nuestra Seguridad Social, en nuestra economía, son las que acreditan que están siendo imprescindibles para el crecimiento económico de nuestro país. Que les recuerdo, España está creciendo cinco veces por encima de la media de la Unión Europea. Y, por tanto, yo creo que el Gobierno está trabajando en solucionar cualquier problema que tenga que ver con la migración", ha asegurado para añadir que el PP está trabajando "para intentar que fracase, no ya el Gobierno, que fracase España".

