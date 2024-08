MSF denuncia que autoridades italianas bloquean 60 días el barco que había rescatado a 191 migrantes

Autoridades italianas han bloqueado durante 60 días el barco de Médicos Sin Fronteras, Geo Barents, tras haber rescatado a 191 migrantes, según ha denunciado este martes la ONG. Según ha señalado Médicos Sin Fronteras, la orden de detención se emitió tras varias operaciones de salvamento que tuvieron lugar la madrugada del 23 de agosto en el Mediterráneo central, en las que el Geo Barents rescató a 191 personas. Por su parte, Italia ha alegado que el Geo Barents no proporcionó información "oportuna" al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo italiano (MRCC) y que puso "en peligro" la vida de personas. Médicos Sin Fronteras ha rechazado "de pleno" estas acusaciones, que han dicho que están "basadas únicamente en información facilitada por la Guardia Costera libia". En este sentido, el jefe del equipo de búsqueda y rescate de MSF, Riccardo Gatti, ha explicado que el 23 de agosto los equipos de MSF en el Geo Barents llevaron a cabo cinco operaciones de rescate. La tercera, de la que se atribuye a MSF de no haber informado a tiempo, se produjo después de que el equipo del barco presenciara cómo un número considerable de personas caía por la borda en las inmediaciones del barco. "Fue en plena noche; vimos a gente saltando de un barco de fibra de vidrio, cayendo o siendo empujada al agua. Nuestros equipos no tenían más opción que acudir, estabilizar a las personas y sacarlas del agua lo antes posible", ha asegurado para añadir que "había un peligro inminente de que la gente se ahogara o se perdiera en la oscuridad de la noche". Médicos Sin Fronteras ha expuesto que se trata de la tercera vez que el Geo Barents es detenido y es la detención "más prolongada" que afronta el buque. Hasta la fecha, la ONG ha indicado que es la vigésimo tercera ocasión en la que un buque de rescate humanitario ha sido detenido desde la entrada en vigor del decreto-ley italiano a principios de 2023, conocido como Decreto Piantedosi. "El decreto-ley está específicamente diseñado para impedir las vitales actividades de búsqueda y rescate de las organizaciones no gubernamentales en el mar", ha apuntado. AVISAN DE QUE ESTA DETENCIÓN HARÁ "MÁS MORTÍFERO" EL MEDITERRÁNEO Asimismo, ha señalado que, actualmente, el Geo Barents no puede realizar rescates en el Mediterráneo debido a la citada detención. "Esta paralización agravará aún más la ya insuficiente capacidad de búsqueda y rescate en el mar, haciendo que el Mediterráneo central -una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo- sea aún más mortífero", ha denunciado la ONG. Finalmente, Médicos Sin Fronteras ha instado a las autoridades italianas a liberar al Geo Barents "para que cumpla con su deber de rescatar vidas y deje inmediatamente de obstruir la asistencia humanitaria de salvamento en el mar". También ha demandado a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que suspendan todo apoyo material y financiero a la Guardia Costera libia y a las autoridades "con un historial de violaciones de derechos humanos". La ONG realiza actividades de búsqueda y rescate desde 2015 y ha trabajado en ocho buques de salvamento diferentes (solos o en asociación con otras ONG), rescatando a más de 91.000 personas. Desde el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate a bordo del Geo Barents en mayo de 2021, los equipos de Médicos Sin Fronteras han rescatado a más de 12.300 personas, recuperado los cuerpos de 24 personas, organizado la evacuación médica de 4 supervivientes y asistido en el parto de un bebé.

