La oposición plantea a Scholz pacto para reducir la migración tras atentado de Solingen

Berlín, 27 ago (EFE).- El presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), principal partido de oposición en Alemania, Friedrich Merz, le propuso este martes al canciller Olaf Scholz buscar un pacto para reducir la migración ilegal tras el atentado del viernes pasado en Solingen (este del país) en el que murieron tres personas.

"Le he propuesto al canciller que cada uno de nosotros dos nombre una persona para que juntos determinen lo que se debe hacer para resolver el problema migratorio. Primero deberán determinar lo que podemos hacer dentro de la legislación actual y luego precisar que cambios legales deben hacerse", dijo Merz ante la prensa tras reunirse con Scholz.

"La he dicho al canciller que estábamos sentados frente a frente las dos personas de las que 80 millones de alemanes esperan soluciones", agregó.

Merz propuso que se elaboraran una serie de proyectos de ley y que la votación en el parlamento estuviera liberada de la disciplina de la coalición y recordó que su grupo parlamentario, formado por la CDU y la Unión Socialcristiana (CS), y el Partido Socialdemócrata de Scholz tienen mayoría suficiente en el parlamento para sacar adelante las medidas.

"No necesitamos a Los Verdes ni al Partido Liberal (FDP)", dijo Merz en alusión a los otros dos miembros de la coalición de Scholz.

El jefe conservador precisó que lo que estaba proponiendo no era una coalición sino un pacto puntual ante un problema puntual ante el que la gente esperaba respuestas.

Merz planteó algunas de las posibles medidas como el darle mayores competencias a la Policía Federal y el devolver a peticionarios de asilo en las fronteras alemanas.

"Según el tratado de Dublin cada peticionario de asilo debe presentar su solicitud en el primer país europeo que pisa. Por lo tanto cada peticionario de asilo que llega a una frontera alemana puede ser devuelto", dijo.

Merz admitió que los problemas no se resolverán de la noche a la mañana pero que se necesitaba hacer frente al problema con medidas concretas.

Por otro lado, Merz dijo que aunque el problema cualitativo es unas pocas personas hay otro problema cuantitativo ante el gran número de inmigrantes en condición irregular.

"Los organismos competentes ya no dan abasto y cuando eso ocurre se producen errores. En todas las oficinas de extranjería se habla de una pérdida de control. Sé que mi partido no es inocente y que el problema no empezó con este Gobierno pero no se ha hecho más pequeño sino ha crecido", dijo.

Scholz, según explicó Merz, no dio una respuesta inmediata a la oferta pero dijo que la consideraría.

Merz evitó establecer una relación directa de las propuestas con las elecciones de la próxima semana en el este del país donde se teme un gran repunte de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

"No estoy pensando en el próximo domingo. Se trata de que tengo la sensación de que al canciller se le está escapando su propio país y eso me preocupa pues no sólo soy el jefe de la oposición sino también un ciudadano y el fue elegido y por lo tanto es también mi canciller", aseguró.

"De lo que se trata es de mostrar que los partidos democráticos de centro, es decir el SPD, la CDU/CSU, Los Verdes y el FDP, están en capacidad de solucionar los problemas y tienen voluntad de hacerlo", agregó.EFE

rz/ad