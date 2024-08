Una media de 500 marroquíes y argelinos al día han intentado entrar en Ceuta en las últimas horas, según Delegación

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha reconocido este lunes que la ciudad vive una situación de presión migratoria "extrema", con una media de intentos de entrada de 500 personas de Marruecos y Argelia al día en las últimas horas, "lo que tiene a Ceuta totalmente desbordada". Tan solo este pasado domingo lo intentaron 1.500 personas. La delegada ha informado de que las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentran muy por encima de su capacidad, con alrededor de 800 residentes pese a tener 512 plazas. La Delegación está trabajando también junto al Gobierno local y al Ministerio de Juventud e Infancia para contar con nuevos espacios de acogida de menores en caso de que sea necesario. "Existen instalaciones que se pueden habilitar para acoger a menores y en ello estamos trabajando", ha afirmado en una comparecencia ante los medios de comunicación en mitad de la presión migratoria que vive la ciudad desde hace días. La media de devoluciones al día oscila entre las 150 y las 200 personas, en virtud del convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta. Pérez ha reconocido que la presión migratoria que sufre Ceuta actualmente "es extrema y muy elevada", y que pone a prueba el sistema que conforma la ciudad "y, a fin de cuentas, el Estado". Ha agradecido la respuesta ofrecida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al fenómeno migratorio que se está viviendo. La delegada ha informado de que han sido reforzados los medios con los que cuenta la Guardia Civil, mientras que también ha subrayado el trabajo de la Policía Nacional, así como el del área de Menores. Pérez también ha expresado su "especial agradecimiento" a las autoridades marroquíes. "Quiero darles las gracias desde esta Delegación del Gobierno. Y yo, personalmente, como delegada del Gobierno, quiero agradecer a las autoridades marroquíes el trabajo que están desarrollando. No tienen una labor fácil, pues no es sencillo afrontar lo que están teniendo en sus costas y, a pesar de ello, su colaboración es importantísima para la ciudad de Ceuta", ha afirmado. Ha insistido en el valor de la labor de los marroquíes, "porque no solo están desplegando los medios para contener esa migración que viene a Ceuta, sino que también están admitiendo a esas personas que, una vez en la ciudad, deben ser devueltas a su país de origen". La delegada ha destacado que "sin su ayuda, la situación sería mucho más complicada", y ha manifestado que "el compromiso del Gobierno de España existe y está por y para preservar los intereses de la ciudad de Ceuta con todas las garantías que los cuerpos legales le ofrecen".

