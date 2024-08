Ucrania confirma que las tropas bielorrusas se están concentrando en la frontera común

Las autoridades ucranianas han confirmado este domingo que las tropas bielorrusas se están concentrando en la frontera común, una semana después de que Minsk anunciara el despliegue de refuerzos alegando una concentración de tropas (de hasta 120.000 militares) en el lado de Ucrania, extremo negado por Kiev. "Según los servicios de Inteligencia de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, bajo la apariencia de ejercicios, están concentrando una cantidad significativa de personal, en particular de las fuerzas de operaciones especiales, armas y equipo militar", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ucrania publicado en su página web. Kiev, que ha indicado que el refuerzo está teniendo lugar en la provincia de Gomel (sureste), ha señalado que entre el equipo militar hay tanques, artillería, misiles antiaéreos, equipo de defensa aérea y equipo de ingeniería. También ha registrado la presencia de mercenarios rusos del antiguo Grupo Wagner. "Hacemos un llamamiento a los funcionarios de Bielorrusia a no cometer errores trágicos por su propio país bajo la presión de Moscú y a sus Fuerzas Armadas a detener las acciones hostiles y retirar las tropas de la frontera a una distancia que exceda el alcance de los sistemas de fuego disponibles en Bielorrusia", ha pedido. En este sentido, ha alertado de que "la realización de ejercicios en la zona fronteriza y en las inmediaciones de la central nuclear de Chernóbil representa una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania y la seguridad mundial en general". Mientras que ha destacado que "nunca" han realizado ni realizarán "ninguna acción hostil contra el pueblo bielorruso", han advertido de que, en caso de una violación de la frontera, tomarán "todas las medidas necesarias para implementar el derecho a la legítima defensa garantizado por la Carta de Naciones Unidas", considerando que las concentraciones de tropas e instalaciones militares "serán objetivos legales para las Fuerzas Armadas ucranianas". El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indicó hace una semana que las tensiones en la frontera con Ucrania parecían haber disminuido en los últimos días tras una crisis abierta por la incursión de un avión no tripulado ucraniano en su espacio aéreo y que llevó al mandatario a desplegar "a una tercera parte del Ejército" en la zona.

