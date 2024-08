Samsung anuncia los proyectores The Premiere 9 y The Premiere 7, que llegan con tecnología láser, tiro ultracorto y 4K

Samsung ha anunciado el lanzamiento en mercados seleccionados los proyectores The Premiere 9 y The Premiere 7, dos equipos con tecnología láser y de tiro ultracorto diseñados para el hogar, que reproducen a 4K y ofrecen sonido envolvente y funciones inteligentes. The Premiere es la familia de proyectores de Samsung con la que la firma surcoreana pretende "redefinir la experiencia premium del cine en casa", como ha apuntado el vicepresidente ejecutivo de Visual Display en Samsung Electronics, Cheolgi Kim. Las dos nuevas incorporaciones utilizan tecnología láser de última generación, capacidad de tiro ultracorto y una resolución 4K en pantallas de hasta 130 pulgadas. También ofrecen una amplitud de gama cromática del 154 por ciento y del 100 por ciento del estándar DCI-P3, respectivamente. Asimismo, son compatibles con HDR10+, mientras que en lo que respecta al brillo, The Premiere 9 ofrece un brillo máximo de 3.450 ISO lúmenes y The Premiere 7, 2.500 ISO lúmenes. Los proyectores The Premiere están equipados con mejoras de imagen a través de inteligencia artificial, como Escalado por IA, para que el contenido se muestre en 4K, independientemente de la calidad original; y Vision Booster, que ajusta automáticamente el brillo y el contraste en diversas condiciones de iluminación para obtener una calidad de imagen óptima. Los altavoces integrados con tecnología Dolby Atmos proporcionan un audio envolvente. The Premiere 9 cuenta con altavoces de 40W y 2.2.2 canales ascendentes, mientras que The Premiere 7 incluye altavoces de 30W y 2.2 canales para una experiencia de cine. Los nuevos proyectores The Premiere llegan con Samsung Tizen OS Home, que da acceso una amplia gama de servicios de 'streaming', incluyendo Samsung TV Plus, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video y más. También a Samsung Gaming Hub, para acceder a una amplia selección de juegos basados en la nube, sin necesidad de consola. Además de servir como un proyector cinematográfico, también se puede utilizar The Premiere como altavoz inteligente con control por voz manos libres y diversas aplicaciones musicales, con el recurso de Bixby. Asimismo, la integración de SmartThings de Samsung permite gestionar dispositivos domésticos inteligentes como luces, termostatos y sistemas de seguridad desde el proyector. The Premiere 9 y The Premiere 7 ya están a la venta en la tienda 'online' oficial de Samsung y en puntos de venta seleccionados de Estados Unidos, Canadá y China.

