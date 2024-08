La ultraderecha francesa advierte a Macron que vetará cualquier propuesta de la izquierda para formar gobierno

La ultraderechista Agrupación Nacional ha advertido este lunes al presidente francés, Emmanuel Macron, que vetará cualquier intento de la izquierda para formar gobierno, aún si éste no cuenta con ministros de La Francia Insumisa (LFI), y ha propuesto un referéndum para salir del bloqueo político en el que se encuentra el país un mes y medio después de la victoria del Nuevo Frente Popular (NFP) en las legislativas. "La ausencia de LFI no cambiará absolutamente nada", ha dicho la líder ultraderechista Marine Le Pen, acompañada del líder del partido y candidato a primer ministro, Jordan Bardella, tras reunirse con Macron en el Elíseo. Le Pen responde así a la propuesta del líder de la LFI, Jean-Luc Mélenchon, quien en la víspera sugirió que su partido se quedaría fuera de la nueva formación de gobierno a fin de poder acelerar la llegada del NFP al poder. Sin embargo, Le Pen sostiene que "el Nuevo Frente Popular está dirigido por La Francia Insumisa", reprochando que tenga que ser la formación "más brutal, más violenta, más excesiva, más ultrajante" quien imponga su ley. En ese sentido, han adelantado que votarán en contra de cualquier iniciativa de la izquierda para formar gobierno y ha reclamado a Macron la apertura de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional antes de nombrar a un nuevo primer ministro para poder "ejercer la censura si es necesario" "No quiero que durante un mes un primer ministro pueda, por decreto, mediante toda una serie de medios previstos por la Constitución, aplicar una política que es tóxica, peligrosa para los franceses", ha valorado Le Pen. Tras reunirse con los portavoces de Agrupación Nacional, le ha tocado el turno al líder de Los Republicanos, Éric Ciotti, quien también ha anunciado que se opondrán a cualquier iniciativa de gobierno que parta desde la izquierda. Para Ciotti, quien durante la campaña defendió llegar a un acuerdo con la ultraderecha, "todos los partidos" que conforman el NFP "son peligrosos". Por último, cree que Macron marcará una nueva ronda de consultas. El viernes los representantes del NFP con su candidata a primera ministra a la cabeza, Lucie Castets, se reunieron con Macron, inaugurando así una primera ronda de consultas en la que, según contaron los líderes de la izquierda, "reconoció que los franceses habían enviado un mensaje claro en las elecciones legislativas".

