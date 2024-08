El Kremlin evita valorar la detención del fundador de Telegram: "No sabemos de qué se le acusa"

El Kremlin ha rehusado este lunes valorar el arresto en Francia del fundador de Francia, Pavel Durov, alegando que se desconocen aún los cargos exactos que podrían imputársele al empresario franco-ruso. "No sabemos exactamente de qué se le acusa a Durov. No nos consta ninguna declaración oficial a este respecto", ha dicho el principal portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, que ha abogado por esperar a que la situación "se aclare" y, a partir de ahí, "extraer conclusiones". Peskov, no obstante, sí ha descartado que Durov no se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la reciente visita de este último a Azerbaiyán, según la agencia de noticias TASS. Durov fue detenido inmediatamente después de aterrizar a las afueras de la capital gala procedente de Azerbaiyán, a raíz de una investigación que señala la presunta connivencia de Telegram en delitos de fraude, contra menores o de drogas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha alegado este lunes que esta detención se enmarca "en una investigación judicial en curso" y, por tanto, "no es una decisión política", en un mensaje que el mandatario ha querido hacer público en respuesta a las "informaciones falsas" sobre el caso.

Compartir nota: Guardar Nuevo