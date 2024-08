Paramilitares de Sudán dicen que fin del conflicto debe contar con "calendario político"

El Cairo, 25 ago (EFE).- El grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) afirmó este domingo que cualquier futuro acuerdo que alcancen con el Ejército regular para poner fin al actual conflicto entre ambos debe ir acompañado de un "calendario de un proceso político" que acabe con las diferencias políticas que originaron el enfrentamiento a mediados de abril de 2023.

Así lo indicaron las FAR en un vídeo de más de una hora de duración que compartieron en su perfil oficial de X y en el que comentaron las principales conclusiones cuatro de los integrantes de la delegación paramilitar que participó en las conversaciones de paz celebradas en la ciudad suiza de Ginebra a lo largo de los últimos diez días.

"Si llegamos a acuerdos para poner fin a hostilidades en estas negociaciones, tienen que estar acompañados con un calendario de un proceso político porque el origen de esta guerra es una crisis política y no se puede tratar fuera de su marco político", afirmó en el vídeo Mohamed al Mujtar al Nur, uno de los representantes de la delegación de las FAR, sin ofrecer más detalles sobre esta propuesta.

En su intervención afirmó que el diálogo auspiciado por Estados Unidos en Suiza contó con tres agendas: la primera, imponer un alto el fuego; la segunda, relacionada con la ayuda humanitaria, y la tercera, encontrar un mecanismo de supervisión práctica de lo que se vaya a acordar.

También criticó la ausencia de una delegación del Ejército, tras considerar que no se puede avanzar si ambas partes no participan activamente: "Cualquier proceso de negociaciones futuro solo puede tener éxito si las dos partes combatientes, el Ejercito y las FAR están presentes".

En esta línea, el presidente de la delegación de las FAR, Omar Hamdan, reconoció que las negociaciones de Ginebra demostraron "un gran trabajo de esfuerzos fructíferos y constructivos que podrían haber llevado a grandes beneficios" para Sudán y "sobre todo parar los disparos de las armas".

"Pero esto no podría suceder mientras una parte sigue rechazando asistir a la mesa de negociaciones. Por eso Ginebra presentó soluciones prácticas y útiles para llevar y pasar la ayuda humanitaria, pero no presentó ninguna solución para detener las hostilidades y establecer supervisión sobre tierra y eso lo que nos hace falta ahora", agregó Hamdan.

El líder paramilitar, Mohamed Hamdan Daglo alias 'Hemedti', ya afirmó el sábado al cierre de las conversaciones en Ginebra que la ausencia del Ejército en Ginebra será "causa de la prolongación de la guerra y de la exacerbación del sufrimiento del pueblo sudanés".

Por su parte, el líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, aseguró también que esas negociaciones tenían el fin de "blanquear" a las FAR y subrayó que no acepta ampliar la plataforma de Yeda o abrir nuevos temas para dialogar con los paramilitares.

Al Burhan aclaró que no enviaron una delegación a Ginebra porque no aceptaron la petición de EEUU de enviar sólo una representación del Ejército y no una gubernamental.

Esta guerra, según la ONU, ha dejado alrededor de 18.000 muertos -aunque otras estimaciones elevan la cifra a 150.000- y ha sumido a los sudaneses en la peor crisis de hambre del mundo: un 54 % de la población que no puede alimentarse de forma adecuada cada día y unas 755.000 personas se encuentran en la categoría más grave de inseguridad alimentaria. EFE

