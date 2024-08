Cristina Porta nos habla de la polémica entre Sofía Suescun y Maite Galdeano

El culebrón entre Sofía Suescun y Maite Galdeano está dando mucho que hablar. El distanciamiento entre madre e hija se ha convertido en una de las principales noticias del verano y cada día que pasa vamos descubriendo más detalles de los motivos por los que la influencer decidió 'echar' a su madre de casa. Hace unos días pudimos hablar con Cristina Porta y nos confesaba que está "enganchadísima" a la polémica familiar de Sofía porque "nadie se lo veía venir", pero tampoco le ha extrañado porque "sabemos cómo es Maite, yo coincidí con ella y recuerdo una vez que yo le pregunté a Maite, que coincidimos en un 'Deluxe', que, 'ah, ¿no viven juntos Kiko y Sofía?' y me dice, 'no, ni van a vivir'". Desde ese momento, a la comunicadora le dio la sensación "que ella me decía que no estaban tan bien, pero que no iban a vivir juntos, se me hizo un poco raro, ¿no?". Según la colaboradora de televisión "esto nos ha dado la vida en agosto" y nos confesaba que cree "que Maite está mal psicológicamente, creo que ella también ya cada vez más es consciente de que se tiene que poner en manos de especialistas y sobre todo también con el tema de Kiko. Quiero saber la verdad porque también su imagen ha sido dañada, estáis dibujando a un Kiko muy malo". Por último, Cristina comentaba que Maite siempre pensó "que su hija iba a estar con ella, que no iba a estar con Kiko, pero pues parece todo lo contrario, que realmente es una pareja súper afianzada y una madre pues debería apoyarles".

