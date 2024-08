Sábado, 24 de agosto de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel ordena más evacuaciones en Gaza, donde la cifra de muertos sube en más de un centenar

Jerusalén (EFE).- Israel ordenó este sábado nuevas evacuaciones en el centro de la Franja de Gaza y redujo así al mínimo la zona humanitaria en la que se puede refugiar la población civil y que ocupa menos del 9,5 % del territorio gazatí. El 90 % de la población de Gaza, más de 2 millones, ha sido desplazada durante la guerra. Entre los últimos dos días y hoy han muerto más de un centenar de personas por ataques del Ejército israelí en la Franja. Los últimos datos oficiales gazatíes indican que desde el comienzo de la ofensiva 40.334 personas murieron y que además causó 93.356 heridos y unos 10.000 desaparecidos.

Israel y Hamás combaten a las puertas de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza

Jerusalén (EFE).- Las tropas israelíes y los milicianos de Hamás combaten este sábado a las puertas de Deir al Balah, principal ciudad del centro de la Franja de Gaza que hasta ahora había esquivado la ofensiva terrestre israelí y donde hoy se emitieron órdenes de evacuación. "La 7.ª Brigada está operando en las afueras de Deir al Balah. Los soldados desmantelaron la infraestructura terrorista y hasta ahora han eliminado a docenas de terroristas", indicó un comunicado del Ejército israelí, que añadió que desmanteló un túnel subterráneo utilizado por la Yihad Islámica de unos 500 metros de largo.

VENEZUELA CRISIS

La Fiscalía de Venezuela cita para el lunes al líder opositor González Urrutia por supuesta "conspiración"

Caracas (EFE).- La Fiscalía de Venezuela citó para el próximo lunes al líder opositor Edmundo González Urrutia por una investigación en su contra, debido a una supuesta "conspiración" y otros delitos asociados a la denuncia de fraude electoral que ha hecho el antichavismo en relación con el resultado de los comicios del 28 de julio. La oposición reivindica su victoria en las elecciones, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor al presidente, Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo avaló la cuestionada victoria de Maduro pese a que no se han publicado todas las actas de votación.

ALEMANIA ATAQUE

Detenido un adolescente en relación con un ataque mortal con cuchillo en el oeste de Alemania

Berlín (EFE).- Un adolescente de 15 años fue detenido este sábado en Solingen bajo la sospecha de estar relacionado con el ataque con cuchillo que causó este viernes tres muertos y ocho heridos, varios de ellos graves, en esa ciudad del oeste de Alemania. El adolescente es sospechoso de haber tenido conocimiento previo del suceso y de no haber actuado para impedirlo, pero los investigadores creen que no se trata del atacante, del que se piensa que actuó en solitario. El suceso ocurrió durante una fiesta para celebrar los 650 años de la ciudad. La policía dijo no tener datos suficientes sobre el autor.

UCRANIA GUERRA

Rusia y Ucrania canjean prisioneros de guerra tras incursión en Kursk. Cinco muertos en ataque en Donetsk

Moscú/Kiev (EFE).- Rusia y Ucrania canjearon este sábado 230 prisioneros de guerra, apresados en el caso de los rusos durante la incursión fronteriza ucraniana en la región de Kursk. "A cambio, 115 soldados han sido entregados al Ejército ucraniano", señala el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia. Parece que los 115 prisioneros rusos liberados se encontrarían ahora mismo en territorio de Bielorrusia, donde están siendo sometidos a análisis médicos y psicológicos. Por otro lado al menos cinco civiles murieron en un ataque ruso contra la ciudad de Kostiantinivka, cerca del frente de Donetsk, según las autoridades ucranianas.

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Un barco de Médicos Sin Fronteras salva a 191 inmigrantes tras otra noche de rescates en el Mediterráneo

Roma (EFE).- El barco Geo Barents de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha rescatado a 191 inmigrantes en el último día, después de realizar dos nuevas operaciones la pasada noche, y se le ha asignado un puerto italiano para desembarcarlos. Las personas salvadas viajaban en el Mediterráneo central a bordo de una barcaza con el motor roto, según explicó MSF en sus redes sociales. Las autoridades marítimas han asignado a la nave el puerto italiano de Civitavecchia (Centro) para ponerlos a salvo. La noche anterior el Geo Barents llegó a efectuar tres operaciones por las que fueron salvadas 139 personas en el mar.

PARÍS LIBERACIÓN

París festeja el 80 aniversario de su liberación de la ocupación nazi con la destacada participación española

París (EFE).- La inauguración de una nueva placa histórica dio inicio este sábado a la celebración del 80 aniversario de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. La placa recuerda la entrada de la llamada 'columna Dronne' en la madrugada del 24 de agosto de 1944, como vanguardia de las tropas aliadas. "Aquí, en la noche del 24 de agosto, la columna Dronne, vanguardia de la 2 División Blindada del general Leclerc, entró en París", señala la placa. La columna estaba compuesta por la novena compañía del Regimiento de Marcha de Chad (conocida como 'La Nueve' ya que estaba integrada esencialmente por soldados republicanos españoles).

EE.UU. ELECCIONES

Harris hará campaña en el estado clave de Georgia como candidata demócrata oficial

Nueva York (EFE).- La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, hará campaña ya como candidata demócrata oficial a la Presidencia el país a partir del miércoles en el estado clave de Georgia, informó este sábado la Casa Blanca. Tras aceptar el testigo del presidente y ex candidato Joe Biden en la Convención Nacional Demócrata en Chicago el pasado martes, Harris realizará un recorrido de campaña en el sur de Georgia, incluyendo el área de Savannah. Según indicó su campaña a los medios, se trata de una gira en autobús de dos días junto a su compañero de fórmula, Tim Walz, que concluirá el jueves con un mitin en solitario de Harris en Savannah.

ITALIA NAUFRAGIO

Recuperar el velero hundido en Sicilia es "fundamental" para la investigación, dice el fiscal

Roma (EFE).- La recuperación del velero 'Bayesian' hundido frente a las costas de Sicilia (sur), en el que murieron siete personas, es "fundamental" para la investigación de lo ocurrido, avanzó este sábado el fiscal de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio. El yate se hundió la noche del lunes ante las costas de la localidad siciliana de Porticello en medio de una fuerte tempestad y en el naufragio murieron siete de sus 22 ocupantes, entre estos el magnate británico Mike Lynch, su hija Hannah y el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer.

TAILANDIA BELLEZA

La trans peruana Catalina Marsano es coronada como Miss Reina Internacional en Tailandia

Bangkok (EFE).- La peruana transgénero Catalina Marsano fue coronada este sábado como Miss Reina Internacional 2024 (Miss International Queen), el mayor certamen de belleza del mundo de mujeres trans celebrado en la ciudad tailandesa de Pattaya.La tailandesa Saruda Panyakham quedó segunda y la vietnamita Nguyen Tuong San tercera en este certamen que comenzó el pasado 18 de agosto con la participación de 23 participantes, entre ellas aspirantes de Bolivia, Filipinas, Brasil, Colombia, Puerto, Rico, Venezuela, China y Estados Unidos. Marsano, de 32 años, recibirá un premio de 500.000 bat (unos 14.000 dólares o 13.000 euros).EFE

int-jam