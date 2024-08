Sábado, 24 de agosto de 2024 (04:00 GMT)

ALEMANIA ATAQUE

Ataque con cuchillo en fiesta de ciudad del oeste de Alemania deja al menos tres muertos

Berlín (EFE).- Un ataque con cuchillo en una fiesta para celebrar los 650 años de la ciudad de Solingen (oeste de Alemania) ha dejado al menos tres muertos y un número todavía no precisado de heridos, según datos de la Policía. La Policía ha calificado el ataque de "atentado" y ha desplegado un gran operativo con numerosos agentes armados, vehículos especiales y el apoyo de helicópteros para buscar al responsable sobre quien no se ha proporcionado una descripción aunque según algunos medios hay testigos que hablan de un hombre de "aspecto árabe". "Ese es uno de nuestros problemas, no tenemos suficientes datos sobre él", dijo el portavoz de la Policía, Alexander Kresta, al canal privado NTV.

EEUU ELECCIONES

Donald Trump y Robert Kennedy Jr. comparten escenario por primera vez en campaña

Nueva York (EFE).- El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en los comicios de noviembre, Donald Trump, contó este viernes en Arizona como "invitado especial", al ahora exaspirante independiente a la Casa Blanca, Robert Kennedy Jr., en el primer evento que realizan juntos luego de que éste dejara su campaña para apoyar al magnate inmobiliario. Horas después de haber anunciado que se retiraba de la contienda electoral, Kennedy se unió a Trump en Glendale, en el condado de Maricopa, un exbastión republicano, donde fue recibido entre ensordecedores aplausos y vítores por la multitud que abarrotó el Desert Diamond Arena y fuegos artificiales mientras se escuchaba la canción ´My Hero´ de Foo Fighters.

ISRAEL PALESTINA

Ambiente "positivo" y diálogo "constructivo" antes de negociaciones para tregua en Gaza

El Cairo (EFE).- Egipto, Estados Unidos e Israel mantuvieron este viernes en El Cairo conversaciones para intentar cerrar diferentes brechas que alejaban la posibilidad de llegar a un acuerdo de tregua en Gaza, que transcurrieron en un ambiente "positivo" y "constructivo" antes de la próxima ronda de negociaciones prevista para este domingo, señalaron fuentes de los tres países. Una fuente egipcia conocedora de las conversaciones, que pidió el anonimato, informó a EFE de que la reunión tripartita se desarrolló en un "ambiente positivo" y en la que ha habido un "éxito en acercar" las posiciones divergentes, sin dar más detalles.

ISRAEL PALESTINA

Ataques israelíes causan al menos 30 muertos en Gaza. Israel dice haber eliminado a decenas de milicianos

Jerusalén (EFE).- Una treintena de palestinos murió por ataques israelíes desde el amanecer de este viernes en la Franja de Gaza, donde el Ejército aseguró haber eliminado a decenas de supuestos combatientes de Hamás en Jan Yunis y Deir al Balah, sur y centro del enclave, donde concentra su ofensiva militar y ordenó la evacuación de civiles de varias áreas, reduciendo al mínimo la "zona humanitaria". Según un comunicado castrense, la Fuerza Aérea atacó unos 30 objetivos militares de Hamás en las últimas 24 horas, incluidos "puestos militares, almacenes de armas y puntos de lanzamiento", principalmente en Jan Yunis.

PERÚ BOLUARTE

Detenidos dos policías por secuestrar a testigo en el caso abierto a hermano de Boluarte

Lima (EFE).- Un grupo de siete personas, dos de ellos policías, fueron detenidos este viernes por el secuestro en Lima de un testigo clave en el caso abierto por tráfico de influencias al hermano de la presidenta peruana, Dina Boluarte, informó la fiscal especial anticorrupción a medios locales. "Esto es una preocupación para el Ministerio Público. Esta situación ha traído consigo un riesgo inminente para un testigo protegido por parte del Ministerio Público, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) concretamente," dijo Marita Barreto a la prensa en el distrito limeño de Surco, donde se produjo el secuestro que se prolongó durante cerca de una hora.

COLOMBIA PAZ

Termina el plazo que el ELN dio al Gobierno colombiano para destrabar negociaciones de paz

Bogotá (EFE).- El plazo que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) le dio al Gobierno colombiano para destrabar las negociaciones de paz culminó este viernes sin que se avizore una solución para la crisis que vive la mesa de diálogos, que está en un estado de congelamiento desde mayo. Luego de que finalizara el cese al fuego bilateral el pasado 3 de agosto sin que fuese renovado, el ELN manifestó su "disposición" de esperar hasta hoy a que el Gobierno colombiano publique un decreto para retirar a esa guerrilla de la lista de grupos armados organizados (GAO). Sin embargo, fuentes de ese grupo armado aseguraron a EFE que están a la espera de un pronunciamiento del Gobierno y que quizás los líderes de la guerrilla se manifiesten, por lo que aseguraron que por ahora persistirá el "congelamiento" de las negociaciones.

VENEZUELA CRISIS

Vicepresidenta Harris urge a militares a proteger a los venezolanos en carta a opositores

Nueva York (EFE).- La vicepresidenta de EE.UU, Kamala Harris, envió una carta a los líderes de la oposición en Venezuela en la que urge a los militares a proteger a la ciudadanía, y a la comunidad internacional a presionar para que las autoridades electorales entreguen las actas que demuestren que Nicolás Maduro ganó la reelección en los comicios de julio pasado. La candidata demócrata a la Presidencia en los comicios del 5 de noviembre advierte de que una respuesta militarizada sólo llevará a profundizar la crisis que enfrenta el país después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificara que Maduro había vencido en las urnas a Edmundo González Urritia, abanderado de la oposición, según la carta a la que tuvo acceso el diario Miami Herald.

VENEZUELA CRISIS

González Urrutia pide al mundo mantenerse "firme" en defensa de la democracia de Venezuela

Caracas (EFE).- El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, llamó a los distintos países del mundo a mantenerse "firmes" en "la defensa" de la democracia de la nación caribeña y continuar exigiendo el "respeto a los resultados" de las presidenciales, en las que asegura haber ganado, pese a que el ente comicial proclamó la victoria de Nicolás Maduro. En un comunicado, el líder de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pidió también a la comunidad internacional que insista en su llamado a la "transparencia" por parte de las autoridades del país suramericano, donde -alertó- está "en juego la paz". El exembajador se pronunció luego de que Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú́, República Dominicana y Uruguay rechazaran la convalidación de la controvertida victoria de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

LÍBANO ISRAEL

Israel mata a siete miembros de Hizbulá en Líbano y ataca objetivos vinculados en Siria

Beirut (EFE).- Las fuerzas israelíes mataron este viernes a siete miembros del grupo chií Hizbulá en diferentes puntos del sur del Líbano, al tiempo que bombardearon objetivos vinculados al movimiento armado en la vecina Siria, donde está presente como aliado de Damasco. Hizbulá anunció la muerte de siete de sus combatientes en una serie de comunicados, aunque sin ofrecer detalles sobre las circunstancias en que fueron eliminados ni en qué lugar del territorio libanés ocurrieron, como viene siendo su política habitual.

UCRANIA GUERRA

EE.UU. anuncia otro paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 125 millones de dólares

Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense anunció este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de unos 125 millones de dólares que incluye munición para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés) o proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros.El anuncio tiene lugar la víspera de que Ucrania celebre su trigésimo tercer aniversario de independencia y en un momento en que, según Washington, el país necesita "urgentemente" armas y equipamiento para defenderse de los continuos ataques rusos.

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

El barco de MSF rescata a 139 inmigrantes en el Mediterráneo, algunos caídos al mar

Roma (EFE).- El barco Geo Barents, de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), rescató durante la pasada noche a 139 inmigrantes que viajaban por el Mediterráneo central, algunos de ellos precipitados al agua tras caer de una patera. La Geo Barents vivió una "noche intensa" en el Mediterráneo al efectuar tres operaciones por las que fueron salvadas 139 personas. En el último rescate, 37 inmigrantes llegaron a caer al agua, según explicó la organización en sus redes sociales.

