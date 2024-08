José María del Corral (Scholas): "Ningún ChatGPT puede reemplazar la capacidad que tiene el corazón de ser educado"

El presidente mundial de Scholas Occurrentes, José María del Corral, ha destacado que la educación tiene que ver con "el encuentro con los otros" y ha advertido de que "ningún ChatGPT" puede sustituir ese "vínculo". Este proyecto educativo impulsado por el Papa Francisco y que tiene sus orígenes en Buenos Aires, ya ha llegado a 500.000 instituciones en 70 países de los cinco continentes. "Descubrir que la educación tiene que ver con el encuentro con los otros, que tiene que ver con ese vínculo, que ese vínculo es esencial, que ningún ChatGPT puede reemplazar lo que es la capacidad que tiene el corazón de ser educado. Y como dice el Papa, los chicos están necesitando unir el lenguaje de la cabeza, lo que piensan, con lo que sienten y con lo que hacen", ha explicado Del Corral en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la apertura de Scholas Ciudadanía en Indonesia. Para Del Corral, poder abrir este primer programa educativo en el sudeste asiático es "un milagro", algo que "supera totalmente" sus sueños. "Pensar que nacimos con Bergoglio desde el fin del mundo, como él dice, y siento que llegamos al otro fin del mundo", exclama, al tiempo que señala que esto ha sido posible gracias a la acogida que ha tenido la propuesta entre los jóvenes. En 2022, Scholas Ocurrentes participó en la Cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Durante este evento global, representantes de Scholas se reunieron con líderes mundiales del ámbito político, educativo y social. El objetivo fue mostrar la experiencia internacional de Scholas como un modelo innovador para la educación de la región. En 2023, el ministro de Tecnología y Juventud de Indonesia visitó al Papa Francisco y la sede de Scholas Vaticano, mostrando gran interés en el marco educativo de Scholas. Esta visita marcó el inicio de una colaboración y el desarrollo de un plan de acción integral adaptado a Indonesia. Scholas envió un equipo dedicado a Indonesia para comprender mejor el entorno local y diseñar una estrategia de acción efectiva, colaborando con las autoridades locales, escuelas y universidades. Además, Scholas seleccionó a distintos jóvenes de Indonesia para recibir una capacitación intensiva en la metodología de Scholas en su sede en Granada, en España. En agosto de 2024, Scholas ha llevado a cabo la segunda etapa del programa, con la implementación de 'Scholas Ciudadanía' en Indonesia y han participado 200 estudiantes delegados de diversas instituciones educativas y de diferentes islas del país. UN POLIEDRO DE ARTESANÍAS PARA EL PAPA Además, el próximo 4 de septiembre el Papa Francisco se reunirá con los jóvenes y docentes de la comunidad de Scholas en Indonesia, y durante este encuentro, los chicos y chicas de la comunidad regalarán a Bergoglio un poliedro elaborado con sus propias artesanías. "Están diseñando, entre todas las familias, los colegios, todos juntos, un poliedro hecho con sus propias artesanías, porque ellos quieren expresar esto que el Papa muchas veces dice: Que el mundo no es una globalización uniforme, sino que es una construcción de la unidad a partir de la identidad de cada uno", ha avanzado Del Corral. El pasado 13 de agosto, Scholas cumplió 11 años y el Papa les envió un mensaje en el que, según Del Corral, Francisco destacaba la presencia de Scholas "en todos lados". "Dijo así literalmente: Estos locos, no solamente están en todos lados, sino que ahora voy a Indonesia y también los voy a encontrar en Indonesia", ha destacado. En este sentido, el presidente de Scholas pone de relieve que, a pesar de las diferencias de idioma o incluso de religión, porque la mayoría son musulmanes, los jóvenes se han podido entender "con el lenguaje del corazón y del arte", porque la propuesta, tal y como recuerda, es "para todas las culturas". MIEDO A NO PODER EXPRESARSE Entre las preocupaciones de los jóvenes participantes en el programa, Del Corral ha puntualizado que "todos coincidieron" en los "hábitos tóxicos" y, en concreto, en el "miedo a no poderse expresar, a no poder ser ellos mismos". "Ellos ven como que están cerrados en ciertos hábitos que les hacen mal, que no les dejan crecer ni ser libres", ha comentado. Por ello, para llegar hasta ellos, desde Scholas tratan de "recuperar el origen" y lo consiguen, por ejemplo, "cuando hacen juntos una obra de arte" como la que van a regalar al Papa. En cuanto a las preocupaciones de los jóvenes a nivel mundial, Del Corral ha indicado que lo que resuena en todos los países y culturas es "sentirse incomunicados". "Es muy loco, ¿no? Porque uno diría que estamos en la era de la comunicación", comenta. En concreto, tal y como precisa, tienen miedo a que no se les escuche. "Por eso, en las escuelas se aprendió que la educación tenía que ver con la escucha, enseñar era escuchar, no era hablar. Y recién cuando uno los escucha, ellos se animan a sacar de dentro lo que tienen y lo que tienen es sagrado. Por eso, lo que tienen dentro se convierte en una creación, en algo original. Y entonces, ahí, empieza la educación", explica. LA METODOLOGÍA SCHOLAS, EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS En este sentido, Del Corral destaca que Scholas no solo es una programa para transmitir unos valores a los jóvenes sino que también "se ha vuelto ya una manera de enseñar a los enseñantes". "Fíjate que en España ya muchas universidades están tomando esta metodología para enseñarle a sus futuros docentes, la Universidad de Granada, la Universidad de la Diócesis de Madrid, la Complutense también de Madrid, la Universidad Católica de Valencia, muchas universidades ya están no solamente promoviendo sino también toman esa metodología para enseñar a sus propios futuros docentes en el magisterio", subraya. Preguntado por cómo se imagina el mundo cuando Scholas haya llegado a todos los rincones del planeta, Del Corral cree que cuando eso ocurra, "dejará de ser Scholas y el mundo no tendrá guerras". "Mientras que el mundo tenga guerras, mientras que en el mundo haya hambre, haya odio, claramente hace falta mucho más Scholas", ha remarcado.

Compartir nota: Guardar Nuevo