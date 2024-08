González pide a los venezolanos que se unan en su defensa tras la "arremetida" contra sus libertades

El excandidato de la oposición de Venezuela, Edmundo González, ha apelado este viernes a los venezolanos para que se unan "en su defensa" al considerar que han sido atacadas sus libertades, después de que el Supremo (TSJ) del país haya validado los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía lo haya citado a declarar por supuesta "desobediencia". "Ante la arremetida en contra de nuestras libertades y la soberanía popular, convoco a todos los venezolanos a unirse en su defensa, porque no es poca cosa lo que está en juego", ha advertido el opositor en un comunicado compartido en su cuenta en la red social X. González ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones políticas y sociales del país, "incluso aquellas que no (les) acompañaron electoralmente", que "se mantengan firmes" en su defensa de los valores democráticos y "hagan respetar la de decisión que expresaron los venezolanos con su voto el pasado 28 de julio". A este fin, ha solicitado además a la comunidad internacional que "continúe exigiendo a los órganos del Estado transparencia en sus actos y respeto a los resultados electorales", argumentando que "está en juego la paz" del país. "Es el momento de que juntos luchemos por el derecho que tenemos de elegir, de alternar a los gobernantes que los venezolanos decidamos con nuestro voto, de respetar la voluntad soberana del pueblo y que sea acatada por todos", ha apostillado asegurando que "solo en democracia" será posible "transitar un cambio en paz" que permita a los venezolanos "progresar y vivir con bienestar". "EL RÉGIMEN SE EQUIVOCÓ" Momentos antes, desde la cuenta del partido Vente Venezuela, la opositora Maria Corina Machado ha denunciado que "nuevamente el régimen se equivocó" y ha acusado al TSJ de "complicidad con el fraude del CNE". Machado ha agregado que, "a estas alturas, nadie se traga la burda maniobra del TSJ para esconder las actas que demuestran la apabullante victoria de Edmundo González" y ha aseverado que "el mundo democrático se cuadra con el pueblo venezolano y con el respeto a (su) soberanía". Así, a juicio de la opositora, esta resolución no ha hecho sino "acelerar el proceso que cada día aísla y hunde más a Maduro", "lejos de cerrar el caso". Estas declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela considerara este jueves como válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el CNE, que dieron como vencedor al actual presidente, pese a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. Asimismo, tras conocerse la decisión, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que citará a declarar a Edmundo González para complementar las investigaciones abiertas contra él por diversos delitos, ya que está acusado entre otros de "desobediencia" y "usurpación de funciones", en relación con su presunta responsabilidad en delitos cometidos antes, durante y después del 28 de julio.

