Sofía Suescun se sentará en '¡De viernes!' esta semana para hablar de su guerra familiar

Aunque parecía que Sofía Suescun iba a permanecer en silencio, la influencer ha decidido sentarse esta semana en '¡De viernes!'. Así lo han comunicado esta tarde desde 'TardeAR' al asegurar que la joven se encontraba hace unas horas ofreciendo una entrevista. El conflicto familiar con su madre, Maite Galdeano, sigue siendo uno de los bombazos del verano y todavía quedan muchas incógnitas sin resolver... pero, ¿de qué va a hablar Sofía? Según ha adelantado Beatriz Archidona, vamos a conocer la 'cara b' de Sofía, ya que en esa entrevista previa que ha dado para '¡De viernes!' ha confesado que "con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y digo 'ya no puedo más'. Esto no es de ahora, viene de hace años por sus celos hacia mí y autocontrol". Maite también ha reaccionado en directo a la entrevista que ofrecerá su hija: "Qué maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija, esto es brutal, ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo, no me hace gracia que se siente, estoy hecha polvo". Por si esto fuera poco, también ha hablado Iván, primo de Sofía, sorprendiéndose del paso que va a dar la influencer ya que según le confesó esta hace dos días no iba a hablar de este distanciamiento con su madre en los platós de televisión. Un giro inesperado en la vida de los Galdeano-Suescun que lleva a pensar al joven Iván que esta guerra familiar se trata de un montaje que estarían llevando a cabo tanto Kiko como Sofía y Maite.

