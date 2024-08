María José Suárez aclara, con dardo a Escassi, quién es el hombre con el que ha sido pillada de cena romántica

A pesar de que en sus últimas declaraciones María José Suárez confesó que necesitaba tiempo para "sanarse" y pasar su "duelo" antes de pensar en volver a enamorarse tras su polémica y dramática ruptura con Álvaro Muñoz Escassi el pasado junio, parece que la modelo ha pasado página y ya nada queda por su desolación por las supuestas traiciones y deslealtades del jinete en los 3 años que estuvieron juntos. La que fuera Miss España 1996 protagoniza este miércoles la portada de la revista 'Lecturas' muy bien acompañada por un misterioso hombre con el que disfrutó de una noche de lo más completa en Sevilla. Primero, cenaron juntos en un conocido restaurante y posteriormente -tras derrochar miradas cómplices, risas y abrazos- abandonaban el lugar por separado para reencontrarse en una discoteca en la que habrían bailado hasta altas horas de la madrugada. Unas instantáneas que reflejan que María José podría estar de nuevo ilusionada y de las que se ha hablado mucho en las últimas horas. Ha sido 'Y ahora Sonsoles' quien ha descubierto la identidad de este joven moreno, atlético y atractivo. Su nombre es Elías -casualmente como el hijo de la modelo-, es andaluz y tiene muchas cosas en común con la ex de Escassi, ya que a ambos les encanta Ibiza, el deporte (él practica surf, ciclismo y triatlon) y la gastronomía. Y aunque sus redes sociales son privadas, la sevillana es una de sus seguidoras. Sin embargo, parece que no es el nuevo amor de María José, puesto que son amigos desde hace muchos años; y tras un tiempo sin verse se han reencontrado para pasar juntos una velada muy especial que no significaría nada. Mientras en España se habla de que estas imágenes dejan claro que ha olvidado a Escassi, la modelo ha puesto tierra de por medio y está disfrutando de unas vacaciones en Miami, desde donde ha compartido una significativa reflexión sobre uno de los veranos más complicados de su vida, con aclaración sobre quién es el atrativo moreno con el que ha sido pillada, y dardo al jinete (al que no ha dudado en mandar "a la basura"). "Verano 2024: Viajar con amigas que adoro y mi compadre a Ibiza y Milán. Conocer gente nueva en Mallorca. Reencontrarme con viejas amigas en Málaga. Disfrutar de Elías y mis sobrinos en las playas de Cádiz. Terminar la reforma de mi casa" comienza la carta de María José, resumiendo así algunas de los momentos felices que ha vivido estas vacaciones a pesar de su ruptura con Álvaro. "Salir a cenar con un amigo que hace años que no veía" añade, refiriéndose al joven con el que ha sido fotografiada en Sevilla y que se ha especulado que podría ser su nueva ilusión; algo que como deja claro no es así. "Hacer más deporte que nunca. Escuchar música a todo lo que da en el coche. Preparar proyectos que comienzan en septiembre. Charlas interminables con mis hermanas y cuñados que por muy dramático que sea el tema siempre acabamos riéndonos. Un viaje sorpresa a Miami" continúa, confesando que "todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme -es decir, su polémica ruptura con Escassi- está ya en la papelera". Una declaración de intenciones en la que, cerrando este capítulo definitivamente, asegura que "me quedo con lo bueno que ha sido mucho y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas". "La vida a veces duele, pero el resto del tiempo es maravillosa" sentencia.

