Feijóo desdeña al Supremo venezolano, lamenta el "silencio" de Sánchez e insiste en reconocer a González como presidente

El líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, ha afeado el "silencio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el "fraude" de Nicolás Maduro en Venezuela y ha insistido en que la comunidad internacional, incluida España, debe reconocer al candidato opositor, Edmundo González, como "presidente electo". "Edmundo González ganó el 28J", ha sostenido en un mensaje en X Feijóo, para quien la ratificación de la victoria del actual presidente por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, "afianza el fraude de Maduro contra el pueblo venezolano". En este sentido, ha defendido que la comunidad internacional debe reconocer como "presidente electo" a González, que se presentó candidato después de que la líder opositora María Corina Machado no pudiera hacerlo al estar inhabilitada. "Los demócratas del mundo estamos con la libertad", ha defendido el líder del PP, para quien "el silencio de Sánchez" en torno a esta cuestión "es deshonroso para España". Sus palabras se han producido después de que desde el Ministerio de Exteriores se haya hecho saber que no se reconocerá la victoria de Maduro hasta que no se publiquen "de manera íntegra y verificable" las actas de voto, en línea con lo que se ha venido reclamando desde el primer momento. FAKTA UNA "REACCIÓN CONTUNDENTE Y CON CLARIDAD" Por su parte, en declaraciones ante la sede del PP, el vicesecretario de Cultura y portavoz de la formación, Borja Sémper, ha reclamado "una reacción contundente y claridad" al Gobierno español. "España no puede quedarse de perfil ante lo que están padeciendo los ciudadanos en Venezuela", ha sostenido. "Lo que estamos viendo en Venezuela es un drama humanitario, es hambre, es miedo, es persecución política al discrepante (...) es una dictadura consolidada, que no acepta los resultados, que todos los organismos internacionales objetivos, incluso países de izquierda en Latinoamérica, han reconocido como un proceso fraudulento", ha sostenido Sémper. Entretanto, pese a ello y a los vínculos históricos con Venezuela, el Gobierno "pone paños calientes a lo que está sucediendo", ha afeado. En este sentido, ha admitido que le llama la atención que hay políticos "que son muy contundentes con dictadores que murieron hace 50 años, pero ponen paños calientes con dictadores que están hoy haciendo daño a su pueblo", como ocurre en Venezuela.

