Ceuta estudia derivar a menores migrantes a otras CCAA a través de entidades humanitarias

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha convocado este viernes una comparecencia urgente para valorar la "grave crisis migratoria" que padece la ciudad y presentar la hoja de ruta planteada para hacerle frente. Entre las medidas expuestas para aliviar la sobreocupación de sus centros de acogida de menores migrantes no acompañados, se encuentran estudiando la posibilidad de derivar a los niños a otras comunidades autónomas (CCAA) a través de entidades humanitarias del tercer sector. Vivas ha lanzado su segundo mensaje de "SOS" a la totalidad del territorio nacional por el "colapso" que vive la ciudad, y ha pedido "voluntad política de entendimiento entre administraciones, tanto en el plano institucional como en el político", para alcanzar soluciones a un "asunto de todos". Ha manifestado Vivas que espera que los diferentes actores se pongan de acuerdo para alcanzar una "respuesta estable, duradera y estructural a un fenómeno estructural". Al ser preguntado sobre si su Gobierno sigue apoyando la modificación de la llamada ley de Extranjería para obligar a las CCAA a acoger a los menores en caso de sobre ocupación en algún territorio, ha expresado que, si bien están "de acuerdo" con las "modificaciones legales" encaminadas a dar una "respuesta estructural", ha advertido que "con la simple modificación normativa no será suficiente". Ha expresado que para lograr establecer un "proceso vinculante y pacífico", aquellas administraciones que acogen a los menores deben llegar a un acuerdo. "Si no hay acuerdo, el procedimiento no será pacífico", ha insistido. Sobre la actitud que mantendrá su propio partido en la negociación, se ha mantenido firme en la defensa de sus compañeros en el resto del territorio. "Estoy seguro de que el PP lo hará (llegar a un acuerdo)", ha afirmado. El presidente ha comparecido en el Palacio Autonómico junto al padre Ángel, fundador de la organización Mensajeros de la Paz, y del consejero de Presidencia y Gobernación de la Ciudad, Alberto Gaitán. Lo ha hecho una semana después de remitir cartas a los diferentes gobiernos autonómicos y central para hacerles llegar una "petición de auxilio y socorro". "LA SITUACIÓN HA EMPEORADO" "Lamentablemente, podemos decir que la situación ha empeorado", ha afirmado el presidente. El número de entradas de menores migrantes a Ceuta se ha incrementado "y no ha estado acompañado de un número equivalente de salidas". Ha informado de que este pasado jueves fue "el peor del mes", al acceder de forma irregular 47 niños. Actualmente, Ceuta acoge a 459 menores, lo cual supone una sobreocupación del 422 por ciento. Tan solo en agosto han ingresado 219 personas, mientras en todo el año lo han hecho 660, lo que corresponde a 548 más que en 2023. Ha habido un incremento del 489 por ciento, según los datos ofrecidos por Vivas. Pese a la "situación de colapso", el presidente ceutí ha felicitado y agradecido el "esfuerzo" del Área de Menores "en colaboración con otras entidades". Ha destacado su trabajo para asumir que la acogida se haya multiplicado "por cuatro" desde que comenzara el año, cuando solo contaban con 150 menores a su cargo. El presidente ha desglosado las cinco principales líneas de actuación contempladas para dar solución al "asunto" que Vivas ha rechazado tildar de "problema". En primer lugar, esperan ejecutar "cuanto antes" el plan de contingencia aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en junio, por el cual 87 menores deben ser derivados a las diferentes CCAA. Tan solo una veintena de ellos han sido trasladados, y, según el acuerdo, debe completarse en su totalidad antes de que finalice agosto. También esperan ampliar la capacidad de acogida de la ciudad de Ceuta. Ha asegurado Vivas que desde hace días, el Área de Menores estudia las "diferentes opciones" para hacerlo. Plantean habilitar instalaciones de la Ciudad y han solicitado al Gobierno de la Nación que les ceda "recursos físicos de acogida" con el mismo fin. Otra de las novedades que Vivas ha puesto de manifiesto este viernes consiste en la posibilidad de establecer una nueva vía de traslado de menores a la península, delegando la guarda del menor en una entidad humanitaria, del tercer sector. El Gobierno local continuará teniendo la tutela del niño, pero, con la autorización de la autonomía de destino, podrá ser derivado a través de alguna organización. La idea planteada por el barón 'popular' contempla que sea el Gobierno nacional el encargado de sufragar los costes derivados del traslado a la península del menor y de su acogida. La quinta línea de actuación pasa por la solicitud al Ejecutivo central de un incremento de la financiación para cubrir los gastos derivados de la atención emergente. Juan Vivas ha descartado la posibilidad de devolver la competencia de menores al Gobierno nacional, ya que supondría "un perjuicio más" y "no resolvería el problema".

