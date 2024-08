Un estudio revela que la tos crónica puede ser hereditaria

Una investigación de la Universidad de Uppsala (Suecia) ha revelado que la tos crónica parece ser un fenómeno hereditario, por lo que esta sería la causa por la que algunas personas desarrollan la afección, según han recogido en un estudio publicado en 'ERJ Open Research' y 'PLOS ONE'. El equipo investigador estudió en el norte de Europa a 7.155 padres y sus 8.176 hijos adultos de 20 años o más y descubrieron que si uno de los padres había tenido tos seca crónica, sus hijos tenían un 50 por ciento más de probabilidades de tener tos seca crónica. Esta relación era independiente de factores de confusión como el asma, el sexo biológico y el tabaquismo. "Se observó una relación similar con la tos productiva, pero en esos casos el tabaquismo tuvo un mayor impacto en la prevalencia. Estos resultados sugieren que existe un vínculo genético con la tos crónica", ha señalado el docente de investigación sobre pulmones, alergias y sueño en el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Uppsala Össur Ingi Emilsson. Según ha explicado el especialista, más del 10 por ciento de la población padece tos crónica. Esta afección provoca una reducción de la calidad de vida, de la capacidad para trabajar y problemas de voz. En la actualidad, no se sabe lo suficiente sobre las causas de la tos y cuál es la mejor manera de tratarla. Otro estudio publicado recientemente por el mismo equipo mostró que entre el uno y el dos por ciento de toda la población sueca buscó atención para la tos crónica entre 2016 y 2018, generalmente en atención primaria. De los que buscaron atención, la mayoría parece haber tenido tos de larga duración. La prevalencia es más alta entre las mujeres de entre 40 y 60 años, con alrededor de 21.000 mujeres que buscaron tratamiento para la tos en estos tres años. "Las mujeres parecen tener un reflejo de tos ligeramente más sensible, por lo que el umbral de tos anormal es menor en ellas que en los hombres. Para mí, fue inesperado que solo el uno o el dos por ciento de los pacientes busquen ayuda por una tos molesta cuando más del 10 por ciento la padecen. Esto se puede explicar en parte por la falta de tratamientos efectivos. También parecía haber algunas diferencias en la atención médica entre las distintas partes del país, lo que sugiere que se necesitan mejores pautas para investigar y tratar la tos crónica", ha apuntado Emilsson. El equipo de investigación ya ha iniciado un estudio sobre el tratamiento de la tos crónica. Basándose en estos nuevos hallazgos, el grupo avanza ahora en los estudios sobre variantes genéticas en colaboración con la empresa islandesa deCODE Genetics, que analiza el genoma humano. El objetivo es identificar qué variantes genéticas están relacionadas con la tos crónica. "Esto podría proporcionar una mejor comprensión de la aparición de la tos crónica, lo que en última instancia puede resultar en mejores tratamientos para esta afección difícil de tratar", ha explicado el investigador de la Universidad de Uppsala.

Compartir nota: Guardar Nuevo