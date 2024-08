Tamara Falcó presume de tipazo con un posado en bikini durante sus vacaciones en Maldivas con Íñigo Onieva

Sin palabras. Así nos hemos quedado con la última publicación en redes sociales de Tamara Falcó, que continúa compartiendo con sus seguidores las imágenes más especiales de sus exclusivas vacaciones con Íñigo Onieva. Tras disfrutar de una semana de desconexión en un espectacular resort en las Seychelles, la pareja -que vive en una permanente luna de miel desde que pasaron por el altar en julio de 2023- ha puesto rumbo a otro destino para recargar pilas antes de regresar a Madrid y retomar sus compromisos profesionales. Y de Seychells han cogido un avión a las no menos paradisíacas Islas Maldivas para poner la guinda a un verano inolvidable en el que los marqueses de Griñón se han mostrado más enamorados que nunca. "No molestar desde Maldivas" ha escrito en el post en el que ha revelado su nueva parada de vacaciones, con una envidiable imagen disfrutando de un baño en una piscina infinita. Al igual que han hecho en las Islas Seychelles, Tamara e Íñigo han elegido un exclusivo e impresionante resort de cinco estrellas para los próximos días, donde se alojarán en una villa en plena naturaleza con salida directa a la playa y piscina privada para disfrutar de su amor a salvo de miradas indiscretas. Un hotel que cuenta con todo tipo de comodidades y numerosas ofertas de ocio, y desde el que la hija de Isabel Preysler nos ha dejado sin palabras con un posado en bikini desde su habitación, presumiendo de una espectacular figura con un sencillo dos piezas verde. Varias imágenes con las que Tamara ha dejado claro que por el momento no está embarazada tras los inistentes rumores de futura maternidad que le persiguieron hace varios meses.

