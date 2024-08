Más de 18 millones de plazas afectadas por las inspecciones a 895 aviones 787 Dreamliners de Boeing, según Mabrian

Más de 18 millones de plazas en más de 64.000 vuelos programados para los próximos 30 días en todo el mundo se verán potencialmente afectadas por las inspecciones solicitadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a 895 aviones 787 Dreamliner de Boeing, según datos de Mabrian. El motivo por el que el país norteamericano ha emitido una Directiva de Aeronavegabilidad (AD) es un incidente ocurrido en marzo donde una aeronave de Latam Airlines cayó en picado repentinamente en pleno vuelo y provocó más de 50 heridos. La entidad norteamericana ha explicado que la razón aparente de la caída en picado fue el movimiento no comandado del asiento del capitán, que provocó la desconexión del piloto automático. Desde Mabrian ha apuntado que el 92% de esos 64.000 vuelos están programados en los modelos 787-8 y 787-9. En términos de disponibilidad, el 58% del total de plazas aéreas afectadas están programadas en los 787-9 y más de un tercio en el modelo 787-8. "Esta inspección obligatoria no implicará dejar en tierra todos los aviones al mismo tiempo, ya que las aerolíneas tienen 30 días para completarla y solucionar cualquier desperfecto, pero supondrá un enorme desafío en un calendario de verano y post temporada ya de por sí ajustado, lo que podría provocar retrasos y cancelaciones en todo el mundo", ha explicado el socio y director de Marketing y Comunicaciones de la firma, Carlos Cendra. ALL NIPPON AIRWAYS Y QATAR AIRWAYS, LAS AEROLÍNEAS MÁS AFECTADAS Por otro lado, las aerolíneas que tendrán que gestionar un mayor impacto derivado de esta directiva de la FAA serán All Nippon Airways and Qatar Airways, así como Hainan Airlines, y Ethiopian Airlines. Entre las compañías que deberán reorganizar sus horarios en el próximo mes para atender a esta orden se encuentran aerolíneas clave para la conectividad asiática como Japan Airlines, Singapore Airlines y China Southern Airlines; o compañías que atienden rutas de larga distancia en Oriente Medio y Asia, como Etihad Airways y Turkish Airlines. Además, aerolíneas mundiales que conectan América y Europa, especialmente United Airlines, así como American Airlines, Air Canada, Latam Airlines, y Air Europa, también se verán obligadas a reorganizar plazas y vuelos en los próximos 30 días.

