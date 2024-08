El centrocampista inglés Conor Gallagher refuerza al Atlético de Madrid hasta 2029

El futbolista inglés Conor Gallagher reforzará al Atlético de Madrid hasta 2029 tras haberse acordado este miércoles su traspaso con el Chelsea FC, club al que ha pertenecido desde su debut profesional y donde se ha establecido como uno de los centrocampista más prometedores del panorama internacional, disputando incluso la última Eurocopa. El mediocampista de 24 años ha disputado 95 partidos en las dos últimas campañas con los 'blues', marcando diez goles y dando diez asistencias. Llegó con ocho años a la academia del equipo londinense, formándose hasta su debut en 2022. Antes, acumuló experiencia en clubes como el Charlton Athletic de Championship y el Swansea City, de la misma categoría, con el que jugó en la temporada 2019/20. El curso siguiente lo disputó cedido en el West Bromwich Albion, debutando en la Premier League y sumando dos goles y dos asistencias en 32 partidos. Su última cesión antes de regresar al primer equipo del Chelsea la vivió en el Crystal Palace, con el que participó en 39 encuentros, sumando ocho goles y cinco asistencias, y siendo nombrado mejor jugador de las 'águilas' en la temporada 2021/22. Tras frecuentar las categorías inferiores de la selección inglesa, Gallagher debutó con la absoluta en 2022 y este mismo verano acudió a la Eurocopa celebrada por tierras alemanas. En ese torneo jugó cinco partidos, pero no marcó ni dio asistencias, y siempre fue suplente en el equipo los 'Three Lions', que perdió la final ante España. También fue convocado en otoño de 2022 para el Mundial de Catar, aunque no jugó ningún minuto. Gallagher, que hasta ahora ha vestido 18 veces la camiseta de Inglaterra, es el cuarto fichaje veraniego del Atlético, tras el central español Robin Le Normand y dos delanteros, el noruego Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez.

