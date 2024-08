Antonio Tejado, con algunos kilos de más cuando se cumple un año del robo a la casa de María del Monte

El 24 de agosto de 2023 cambió para siempre la vida de María del Monte e Inmaculada Casal. Esa madrugada unos encapuchados asaltaban su vivienda en Sevilla y, tras amenazarlas y maniatarlas, se llevaban las joyas y sus objetos más valiosos, dejándolas completamende devastadas y muy tocadas a nivel psicológico. Y cuando está a punto de cumplirse un año del robo, la pareja todavía está traumatizada por lo sucedido y en tratamiento para intentar superar lo que vivieron esa noche. Mientras tanto, Antonio Tejado continúa con su vida al margen del delicado momento que vive su tía. Tras 3 meses en prisión como presunto autor intelectual del atraco, el ex de Chayo Mohedano salía el 20 de mayo en libertad provisional hasta la celebración del juicio, que todo apunta a que se celebrará en marzo de 2025. En estos 3 meses que han pasado desde que abandonó la cárcel, Tejado ha preferido mantener un perfil bajo y se ha refugiado en su familia, aunque hace varias semanas un testigo aseguraba haberlo visto de fiesta en condiciones lamentables hasta altas horas de la madrugada, presumiendo orgulloso de su paso por prisión. Algo que el sobrino de María del Monte no ha confirmado ni desmentido en su reaparición este miércoles en los juzgados para firmar ante el juez, cumpliendo así con las medidas cautelares impuestas para la libertad provisional. Muy serio, y con algunos kilos más que han llamado la atención y que se reflejan en una cara más redonda que cuando salió de prisión, Antonio ha vuelto a guardar absoluto silencio ante las cámaras y no ha revelado cómo se encuentra ni si ha intentado ponerse en contacto con su tía tras hacerse público el complicado trance que está viviendo su tía un año después del robo a su casa.

Compartir nota: Guardar Nuevo