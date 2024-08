Sofía Suescun reacciona a la demanda de Kiko Jiménez a su madre, Maite Galdeano

La guerra entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez contra la madre de la influencer, Maite Galdeano, se está convirtiendo en uno de los culebrones del verano. Días después de estallar en redes sociales contra su hija y su 'yerno' por haberla echado de casa, y de hacer durísimas acusaciones contra el de Jaén -afirmando que tiene 'manipulada' y 'abducida' a su niña, tachándolo de 'terrorista emocional' y 'mentiroso compulsivo', y llamándole 'rata' y 'sinvergüenza' entre otras lindezas- la navarra ha dado un paso atrás y ha rogado a su hija que le 'levante el castigo' y la deje volver a su hogar. "Sofía, por favor, perdóname. No puedo vivir sola. Solo quiero estar con los gatitos, barrer la casa y hacer la comida. Lo que hacía yo" exclamaba en 'TardeAR' este viernes rota en lágrimas implorando el perdón de su hija. Sin embargo, volvía a cargar contra Kiko, asegurando que al joven "le mata y le pica" que Sofía sea "mía, mía, porque la he parido yo y es mi hija". Horas después de la reaparición de Maite, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha sentado en el plató de 'Fiesta' y ha confirmado que ha tomado medidas legales contra su 'suegra' por sus graves amenazas: "Lo he puesto en manos de la justicia, que es donde se debe de poner. Entiendo que todo esto genera morbo, pero no es agradable ni para su hija, ni para mí. Nos duele mucho". Mientras tanto, Sofía permanece recluida en su impresionante chalet a las afueras de Madrid con la única compañía de Kiko, y no hemos vuelto a verla desde que su madre explotó públicamente contra ella. La 'reina de los realities' ha hecho de sus redes sociales su 'ventana' al mundo y ha sido en Instagram donde ha roto su silencio tras el perdón envenenado de su madre, y de la demanda que su novio ha puesto contra Maite. "La gente solo ve cuando explotas, pero no ve lo que aguantas" es la significativa reflexión que compartía este fin de semana con sus seguidores, dejando entrever que aunque no ha sido hasta ahora cuando ha estallado todo, su paciencia se ha ido agotado por lo que ha sufrido por la actitud de su madre y sus "celos enfermizos" de Kiko todo este tiempo. Horas después, y tras intentar dar normalidad a la situación publicando varias historias con sus planes caseros con su chico -como ver una película tranquilos, largas jornadas en la piscina y comer un delicioso brownie que el colaborador le ha preparado- Sofía ha dedicado un mensaje a sus fans: "Quería agradeceros todo vuestro cariño y comprensión" ha escrito en su última publicación, en la que intenta poner al mal tiempo buena cara posando espectacular en bikini. Un escueto mensaje con el que la influencer ha revelado que, a pesar de que en estos momentos prefiera mantenerse alejada de los focos y refugiada en su casa, le están llegando los mensajes de cariño de sus incondicionales. Sin embargo, por el momento prefiere no decir qué le ha parecido el perdón de su madre ni si está de acuerdo con la demanda que ha interpuesto Kiko contra Maite.

