Venezolanos en El Salvador piden a sus compatriotas que "no abandonen las calles"

San Salvador, 17 ago (EFE).- Decenas de venezolanos radicados en El Salvador se sumaron la tarde del sábado a una jornada mundial de protestas contra el presidente Nicolás Maduro y pidieron a sus compatriotas en Venezuela mantenerse en las calles "hasta el final".

"Por primera vez, los venezolanos hemos logrado unirnos con un mismo sentimiento, que es el sentimiento de reclamar la verdad basados en evidencias", dijo a EFE Maibel Calderón.

Calderón, que viven en El Salvador desde 1986 y se concentró junto a unas 80 personas en San Salvador para protestar contra Maduro, dijo que en su país "hay muchos riesgos, mucha represión, hay mucha presión en Venezuela para todos aquellos que expresan su opinión".

"Para los venezolanos en el exterior es una oportunidad única, no solamente de expresarnos en solidaridad con todo el sentimiento venezolano, sino que también para reclamar nuestro derecho que nos fue robado y no nos dejaron votar", apunto Calderón, quien dijo que el "nuevo presidente electo" es Edmundo González Urrutia y no Maduro.

Llamó a sus compatriotas en Venezuela que "se agarren de la mano de Dios y no abandonen las calles" y se mantengan "hasta el final" para alcanzar una "nueva democracia para Venezuela".

Los manifestantes, además de gritar su proclamas a favor de un triunfo de González Urrutia, cantaron el himno nacional de Venezuela y dedicaron oraciones para sus compatriotas.

La concentración se dio en el redondel Masferrer de San Salvador, con la presencia de mujeres, hombres, adultos mayores y niños.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el pasado 29 de julio ganador de los comicios celebrados el día anterior a Maduro con más del 51 % de los votos.

Por su parte, el bloque opositor mayoritario publicó sus actas en una web propia que darían, supuestamente, una victoria aplastante de su candidato González Urrutia, quien cuenta con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado.

En la víspera de las marchas del sábado, veintidós países y un grupo de naciones de la Unión Europea, entre ellos España, pidieron la "inmediata publicación de todas las actas originales" de las elecciones y la verificación "imparcial e independiente" de los resultados de esos comicios, de acuerdo con una declaración suscrita en Santo Domingo este viernes.

Además, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación "de manera expedita" de las actas de las elecciones.