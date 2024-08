El Rayo tumba a una Real de pretemporada con un 1-2 en Anoeta

El Rayo Vallecano asaltó (1-2) el Reale Arena de San Sebastián este domingo castigando a una Real Sociedad incómoda en el estreno oficial de la temporada con la primera jornada de LaLiga EA Sports. Sin duda, el equipo madrileño tuvo gran parte de culpa en el sentir intranquilo de los locales, que sufrieron para hacer jugar a los suyos como acostumbran. Un estético remate de Ratiu estuvo cerca de dar ventaja al Rayo, pero la Real se fue encontrando hasta tenerlas más claras, con las ocasiones de Turrientes y Aritz. Sin embargo, con los goles de De Frutos y Camello, ambos en la segunda mitad, el Rayo empezó con tres puntos de categoría la nueva campaña. Mientras, la Real no logró sacar su versión más reconocible, atascada en ataque y regalando atrás incluso en los dos goles del Rayo. Los de Imanol Alguacil no mejoraron con los cambios y encajaron el 0-1 de De Frutos en el minuto 67, tras un perfecto control y un doble regate a Javi López como broche a una jugada que arrancó con potencia el central Mumin. El Rayo se defendió cómodo de una Real que no generó su habitual oleaje de llegadas. La entrada rayista de Sergio Camello, artífice del oro olímpico de España en Paris 2024, añadió confianza en sus opciones a un Rayo que terminó sentenciando en un robo en saque de banda 'txuri-urdin' que culminó en el 0-2 el propio Camello. Martín Zubimendi aclamado por su decisión de quedarse en casa en este mercado de fichajes, hizo el gol de la honra ya demasiado tarde, en un estreno dispar para vallecanos, en busca de un año más tranquilo en la tabla, y vascos, que dejaron sensación de pretemporada.

