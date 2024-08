Lula cree que Venezuela tiene un gobierno con "sesgos autoritarios" y vive un "régimen muy desagradable"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha endurecido este viernes un poco más el tono contra el Gobierno de Venezuela, al que ha reprochado tener un "sesgo autoritario" y si bien considera que el país no vive bajo una dictadura, sí en un "régimen muy desagradable". "Creo que Venezuela vive en un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura. Es un gobierno con sesgos autoritarios, pero no creo que sea una dictadura como tal", ha valorado Lula, un día después de que instara al presidente Nicolás Maduro a dar explicaciones sobre los resultados de las elecciones. "La oposición dice que ganó las elecciones, Maduro dice que también. ¿Qué estoy pidiendo para reconocer a unos u a otros? Al menos saber la verdad de los números ¿Dónde están las actas, la revisión de las urnas?", se ha preguntado Lula da Silva este viernes durante una entrevista concedida a Radio Gaúcha. Lula también ha expresado su desacuerdo con su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), tras la nota en la que reconocía a Maduro como vencedor de las elecciones. "No estoy de acuerdo, pero yo no estoy en la dirección del PT. El problema de Venezuela será resuelto por los venezolanos", ha dicho. En la víspera, Lula abogó por actuar con cautela y exigir los resultados "verificados" antes de poder considerar a Maduro presidente electo. "Él sabe que debe una explicación a la sociedad y al mundo entero", dijo en otra entrevista, en la que también sugirió la posibilidad de que convocara nuevas elecciones. LULA EXIGE TAMBIÉN PRUEBAS A LA OPOSICIÓN Lula ha vuelto a recordar este viernes que antes de las elecciones habló con Maduro para transmitirle la necesidad de que estas se celebraran con total pulcritud democrática y que el presidente venezolano así se comprometió. "Nosotros enviamos para allá a observadores. Fue todo normal. La oposición luego dice que ganaron, Maduro dice que ganó, pero nadie tiene pruebas. La oposición tiene que mostrar las actas para mostrar los resultados. Yo solo puedo reconocer si fue democrático si muestran las pruebas", ha dicho. El presidente brasileño también ha repartido críticas hacia el "llamado mundo 'democrático', como la Unión Europea y Estados Unidos", quienes considera que no han actuado "correctamente" en esta crisis política, recordando que ya eligieron en su día a un "tal" Juan Guaidó para ser presidente de Venezuela. "Para que se vea el absurdo, la reserva de oro que Venezuela tenía en Reino Unido, unas 31 toneladas de oro, fueron puestas bajo custodia de ese Guaidó. Él no era presidente, hubo precipitación para castigar y juzgar el asunto", ha criticado.

