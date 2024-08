Valverde: "Ha sido un mal partido por nuestra parte"

Bilbao, 15 ago (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió tras el empate frente al Getafe que su equipo completó "un mal partido" frente a un rival que "ha estado bien" y al que "hay que darle mérito".

"Ellos juegan bien y fuerte y es como hay que jugar. Por nuestra parte no ha sido un partido nada bueno, salvo al final. El ritmo de juego no ha sido el adecuado y aunque tuvimos la suerte de hacer el 1-0 si no tienes el control del partido, que no lo teníamos, ellos en cualquier balón largo nos desequilibraban", lamentó el técnico en su valoración del choque.

Valverde no quiso achacar ese pobre juego a las fechas porque "ha empezado la liga y hay que tenerlo claro".

"No es que me deje dudas, es que tenemos que hacer mejor las cosas. Nos faltó continuidad y ser más contundentes en el juego, tanto en ataque como en defensa. Debemos ser un equipo contundente, ir con más fuerza y decisión", reclamó

"Para que esto funcione hay que ponerse las pilas y ponérselas muy fuerte. No hay otro camino para nosotros. Tenemos que poner un ritmo alto en ataque, ser solidarios en defensa y no que vaya pasando el partido. El punto nos sabe peor porque íbamos ganando y no hemos terminado de encontrarnos", recalcó. EFE

