Lula aboga por no actuar de "forma precipitada" con Venezuela y pide a Maduro que dé explicaciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vuelto a apostar por la cautela con respecto a la crisis política de Venezuela tras las pasadas elecciones y ha asegurado que no quiere comportarse de "forma precipitada", si bien no reconoce a Nicolás Maduro como ganador. "Sabe que debe una explicación", ha dicho. "Lo que no puedo hacer es apresurarme y tomar una decisión. De la misma manera que quiero que respeten a Brasil, quiero respetar la soberanía de otros países", ha dicho Lula, quien considera que "no es fácil ni bueno que un presidente esté opinando sobre los asuntos internos de otros país". Lula ha remarcado la necesidad de que se presenten "resultados verificados" sobre lo ocurrido aquella jornada electoral, de la que no puede extraer todavía, ha reconocido, a Maduro como presidente electo. "Él sabe que debe una explicación a la sociedad y al mundo entero", ha afirmado en una entrevista para Radio T FM. "Tiene que presentar los datos, algo fiable, el Consejo Nacional que tienen podría ser, pero él ha ido a la Corte Suprema. Yo no puedo juzgar la Justicia de otro país", ha dicho el presidente brasileño. Lula ha reconocido que la relación con el Gobierno de Venezuela se ha deteriorado como consecuencia de esta crisis política y ha contado que antes de las elecciones le dijo a Maduro que la mejor forma de hacer que las sanciones internacionales fueran retiradas era actuar con transparencia tras los resultados. "A Maduro todavía le quedan seis meses en el poder. Su mandato finalizará en enero del próximo año. Entonces él es el presidente, independientemente de las elecciones. Si tiene sentido común, podría intentar hacer un llamamiento al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones", ha propuesto. "Establecer un criterio para la participación de todos los candidatos, crear un comité electoral súper partidista, donde todos participe todo el mundo y dejar que entren observadores de todo el mundo para venir a las elecciones", ha añadido.

